DAZN montre ces jeux en direct aujourd’hui

Mercredi, DAZN montrera à nouveau presque tous les matchs de la Ligue des champions. SPOX vous dira quels matchs se dérouleront la 5e journée de la phase de groupes CL sur le service de streaming.

Ligue des champions: DAZN montre ces matchs en direct aujourd’hui

Aujourd’hui, DAZN montre à nouveau sept matchs sur huit en direct et exclusivement en pleine longueur, un seul match n’est pas en cours sur le service de streaming. Dans les premiers matchs, le RB Leipzig doit jouer à Basaksehir, en même temps que Krasnodar rencontre le Stade rennais. Dans les derniers matchs, la Juventus, le FC Barcelone, Manchester United, le Paris Saint-Germain et le Chelsea FC seront en action.

L’émission d’avant-match se déroulera également sur DAZN à partir de 20 heures, avec de nombreux rapports préliminaires, fonctionnalités et informations qui vous attendent.

Démarrer Accueil client Modérateur Commentateur expert 18 h 55 Basaksehir RB Leipzig Alex Schlueter Marco Hagemann Sebastian Kneißl 18 h 55 Krasnodar Stade Rennes – Daniel Günther – 21 heures Juventus Dynamo Kiev – Carsten Fuß Christian Bernhard 21 heures Ferencvaros Budapest FC Barcelona – Lukas Schönmüller Benny Lauth 21 heures Manchester United Paris Saint-Germain Tobi Wahnschaffe Levier Uli Ralph Gunesch 21 heures FC Séville FC Chelsea – Max brut Sascha Bigalke 21 h 00 – Tino Polster Club Bruges Zenit Saint-Pétersbourg – Rembourrage Tino –

© imago images / PanoramiC

Ligue des champions: tous les matchs du jour dans le téléscripteur en direct

Nos tickers en direct vous offrent une alternative. Dans celui-ci, vous pouvez suivre tous les jeux et vous serez informé de tous les faits saillants. Vous pouvez trouver notre calendrier en direct ici, le ticker en direct de la conférence pour les champions ici et le ticker en direct pour RB Leipzig ici.

Ligue des champions: Groupe B avec RB Leipzig

Pour Leipzig, une victoire contre Istanbul est extrêmement importante afin de garantir l’hiver dans une compétition européenne. Dans le même temps, les chances de progresser resteraient intactes.