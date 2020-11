DayZ – Mise à jour 1.10 disponible sur toutes les plateformes

Bohemia Interactive a publié la mise à jour 1.10 pour DayZ publié sur toutes les plateformes qui apporte des tonnes de changements. Cela inclut le retour tant attendu du camion M3S.

De plus, tous les véhicules offrent désormais une durée de vie du moteur plus longue en cas de collision avec l’environnement, ainsi que la possibilité de réparer le châssis du véhicule avec du mastic époxy et le moteur lui-même avec une clé à pipe (sauf si le moteur est endommagé).

Désormais, il existe également de nouveaux abris disponibles en trois versions (Stock, avion, chef), qui offrent une capacité de stockage de base ainsi qu’une protection contre la pluie. En parlant d’éléments: les matins froids et les après-midis chauds sont désormais plus réalistes, tout comme les vitesses et les hauteurs du vent local. De plus, les joueurs peuvent temporairement obtenir de la chaleur des cheminées.

L’interface utilisateur contient également des informations sur les qualités d’isolation thermique d’un vêtement individuel ainsi que les valeurs limites pour l’isolation thermique / absorption maximale de tous les vêtements nouvellement équilibrés, de sorte que les joueurs disposent d’une multitude d’options de protection. contre la pluie ou le froid.

Les jambes cassées sont de retour ainsi que les dispositifs improvisés (attelles). Les jambes peuvent être brisées dans toutes sortes de situations, y compris les combats, le fait de marcher sur un piège à ours, de tomber ou de sauter d’une grande hauteur et même de sauter d’une voiture. Gardez à l’esprit que si une fracture n’est pas maintenue en place avec une attelle, vous subirez des mouvements restreints et des chocs fréquents, ce qui peut entraîner une perte de conscience. De plus, des visualisations des valeurs de choc actuelles ont été ajoutées (c’est-à-dire à quel point vous êtes proche de l’inconscience) et à quel moment le choc réel est causé. Les attelles appliquées sont également visibles sur le joueur blessé.

La mise à jour est complétée par le retour du pistolet de signalisation, qui peut éclairer le ciel nocturne de quatre couleurs différentes. La durée de vie des objets a été considérablement réduite et les portes verrouillées resteront verrouillées pendant que le serveur redémarrera tandis que le reste des portes sera placé au hasard.