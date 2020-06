Days of Future Past ‘, New Dormammu Concept Art & More / Film

Quel créateur de costumes de super-héros a créé les combinaisons astronautes SpaceX? Volonté Le faucon et le soldat d’hiver obtenir un nouveau titre pour une deuxième saison? Quel prix était Thor: Ragnarok réalisateur Taika Waititi récemment donné? Quel oeuf de Pâques accidentel dans X-Men: Days of Future Past montre Coquin est toujours là? Pourquoi Laura Harrier pense Zendaya a pris son rôle dans Spider-Man: Retrouvailles? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

Universal Orlando organise aujourd’hui un aperçu des parcs des membres de l’équipe. Que pensez-vous de la nouvelle configuration Meet and Greet? Plusieurs caractères à une distance de sécurité. #TMFLTUinversal #UniversalOrlando #marvel #TheSimpsons #ScoobyDoo #SpongeBobSquarepants pic.twitter.com/GQWAKWsHbT – John Marecek The Magic For Less Travel (@JohnMarecekTrav) 1 juin 2020

Universal Orlando a révélé que leur merveille les super-héros qui ne portent pas déjà de masques auront des masques faciaux.

Les éternels étoile Kumail Nanjiani dit que se remettre en forme est la seule fois où ses parents ont dit qu’ils étaient fiers de lui.

DC Kids rencontré Elmo et Cookie Monster dans une synergie d’entreprise sérieuse pour HBO Max et DC Comics.

Batman v Superman costumière Jose Fernandez était responsable de la fabrication des combinaisons d’astronautes de SpaceX.

Comme demandé! ??? pic.twitter.com/PkJ1VdFAmw – BossLogic (@Bosslogic) 3 juin 2020

Boss Logic a pris une image de John David Washington de Principe et l’a transformé en La lanterne Verte.

Salut De Ho Comics a été perquisitionné par des pillards, mais leur propriétaire défend toujours la cause des manifestants pacifiques.

Artiste de concept Jerad S. Marantz une conception du méchant Docteur Strange Dormammu ressemblant à une statue géante.

Le faucon et le soldat d’hiver Les séries télévisées pourraient obtenir un titre différent s’il était renouvelé pour une deuxième saison.

