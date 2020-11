Days Gone PS5 prendra en charge 60 FPS avec Dynamic 4K

Bend Studio a annoncé que Days Gone prend en charge jusqu’à 60 images par seconde avec 4K dynamique sur la PlayStation 5. De plus, les données de sauvegarde de votre PlayStation 4 peuvent être transférées vers la console de nouvelle génération.

Si vous faites un tour sur Broken Road pour la première fois ou que vous terminez NG +, voici ce à quoi vous pouvez vous attendre lorsque vous démarrez #DaysGone sur le # PS5: Jusqu’à 60 ips avec 4K dynamique

Enregistrer les transferts de PS4 vers PS5 pic.twitter.com/qP2ugQO4hc – Bend Studio #DaysGone (@BendStudio) 3 novembre 2020

Sony avait précédemment confirmé qu’il avait laissé la décision d’autoriser les transferts de données de sauvegarde aux développeurs. Alors que certains développeurs tiers ont choisi de ne pas prendre en charge les transferts de données sur la PS5, les studios propriétaires intègrent cette fonctionnalité dans leurs jeux.

Days Gone a récemment obtenu une mise à jour de 25 Go en préparation de la rétrocompatibilité PS5. Un certain nombre d’autres jeux ont reçu des mises à jour similaires et, bien que les notes de patch soient vagues, nous savons que ces mises à jour ont considérablement amélioré les temps de chargement, grâce à la nouvelle technologie de compression de Sony. Ceux qui cherchent à jouer Days Gone sur la PS5 devrait également s’attendre à un chargement rapide.

Days Gone La mise à jour 1.70 a également résolu les problèmes suivants:

Ajout d’améliorations de la stabilité opérationnelle

Résolution des problèmes de plantage

Correction des problèmes de baisse et de décalage de la fréquence d’images

Corrections de bogues

La PS5 sera lancée dans le monde entier à partir du 12 novembre. Ses périphériques ont déjà commencé à expédier dans plusieurs régions. Restez à l’écoute de PlayStation LifeStyle car nous partagerons nos réflexions sur la console lorsque l’embargo sera levé.

