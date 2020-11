Days Gone fonctionne sur PS5 en 4K et 60fps, la sauvegarde peut être emportée

Sony Bend Studios a les détails de la version optimisée PS5 de Days Gone confirmé, pour lequel une mise à jour complète a récemment été publiée.

L’aventure de survie en monde ouvert fonctionne donc avec une résolution 4K dynamique et jusqu’à 60 ips, ce que vous pourriez tirer de l’optimisation ultérieure. Le développeur l’a maintenant confirmé sur Twitter.

Si vous faites un tour sur Broken Road pour la première fois ou que vous terminez NG +, voici ce à quoi vous pouvez vous attendre lorsque vous démarrez #DaysGone sur le # PS5: 📺 Jusqu’à 60 ips avec 4K dynamique

💾 Enregistrer les transferts de PS4 vers PS5 pic.twitter.com/qP2ugQO4hc – Bend Studio #DaysGone (@BendStudio) 3 novembre 2020

De plus, il prend en charge le transfert de sauvegarde complet, de sorte que vous puissiez continuer sur la PS5 exactement là où vous vous étiez arrêté sur la PS4.

Days Gone fait également partie de la collection PlayStation Plus, qui est téléchargeable gratuitement ce mois-ci. Avec cela, vous obtenez certains des plus gros blockbusters PS4 sous une forme optimisée pour PS5.

Dans Days Gone vous vous glissez dans le rôle du vagabond et du chasseur de primes Deacon St. John, qui doit se frayer un chemin à travers un monde impitoyable dévasté par une pandémie mondiale. Sur la selle de votre fidèle vélo de drifter, affrontez la menace des rues détruites et affrontez des nuées de monstres fous et sauvages – et de personnes tout aussi redoutables. Le temps imprévisible et les différentes heures du jour et de la nuit réservent de grands dangers et de terribles surprises … et ils veulent tous que vous mourriez.

Impressions aussi Days Gone est également disponible à nouveau dans notre revue à l’époque.