David Warner ne jouera pas au BBL aux côtés du cricket international

David Warner dit qu’il est peu probable qu’il joue dans la Big Bash League tant qu’il joue pour l’Australie, notant également que les changements de règles à introduire cette saison ne sont pas la meilleure solution pour la compétition en difficulté.

Le joueur de 34 ans n’a disputé qu’un seul match lors de chacune des trois premières saisons de la BBL, le mois prochain marquant le septième anniversaire de sa dernière apparition.

Coup dur pour Cricket Australia et ses partenaires de diffusion, Warner a confirmé que l’absence se poursuivra dans un avenir prévisible.

David Warner est le capitaine des Sunrisers Hyderabad dans l’IPL. (Getty)

« Il est difficile pour nous, joueurs de jouer les trois formes, même s’il y a une fenêtre, vous devez avoir cette pause », a-t-il déclaré.

«Vous allez à fond dans l’été, il n’y a pas de saison morte pour nous. Vous jouez à l’étranger, vous arrivez à l’été, puis vous devez jouer à Big Bash, puis vous passez à plus de tests ou à un ODI série, puis s’en aller.

«Pour moi, j’ai trois enfants à la maison et une femme, à qui je dois du temps. Jouer les trois formes est très difficile à faire.

« Je ne pense pas que je jouerai, pendant que je joue pour l’Australie. C’est honnêtement. »

Les commentaires de Warner soutiennent ceux de l’entraîneur de Perth, Adam Voges, qui a déclaré ce week-end à ABC Radio que le tournoi était trop long, ce qui rendait difficile d’attirer les meilleurs joueurs du monde, tandis que l’ancien capitaine australien Steve Smith a déjà déclaré qu’il « n’avait absolument aucune chance » de jouer cet été.

David Warner célèbre un siècle contre l’Inde. (AP)

CA a répondu à l’intérêt manifesté pour le tournoi avec trois changements de règles pour BBL10, mais Warner dit que ces changements ne sont nécessaires qu’en raison de l’incapacité de la BBL à attirer les grands noms.

« On a beaucoup parlé des nouvelles règles, ainsi que du nombre de matchs et de leur durée », a-t-il expliqué.

« Le plus important pour moi, c’est que si vous pouvez faire jouer les joueurs australiens et les meilleurs joueurs internationaux, cela résoudra le problème.

« Les règles qui sont sorties, je comprends le raisonnement pour lequel elles les font sortir. Devons-nous les bricoler? Personnellement, je ne pense pas que nous le fassions.

« Je pense que c’est juste pour amener les bonnes personnes à venir jouer, le bon accès aux joueurs, les joueurs sous contrat australiens. »

Reconnaissant que le calendrier chargé rend très difficile l’arrivée des grands noms en Australie, Warner a convenu que tout ce qui pourrait accroître l’intérêt pour la compétition vaut la peine d’être essayé.

David Warner conduit au cours de son deuxième siècle de manches au SCG. (Getty)

« Ces règles ont été mises en place pour une raison, pour créer un peu plus d’engagement, lorsque vous perdez trois guichets en powerplays, le jeu est quasiment mort, surtout lorsque vous en poursuivez 200 », a-t-il déclaré.

« Si vous pouvez avoir ce jeu de puissance à la fin, cela peut faire la différence. Nous devrons attendre et voir. Mais avant tout, je pense que le but est d’obtenir les meilleurs joueurs.

« À l’heure actuelle, avec la planification, c’est très difficile de faire ça. »

Cricket Australia a confirmé aujourd’hui un calendrier révisé de la BBL, le tournoi commençant le 10 décembre. La Tasmanie et Canberra accueilleront le premier bloc de matchs, avec des matchs également dans le Queensland et l’Australie du Sud avant la nouvelle année. Perth accueillera quatre matches, avant la fin de la saison régulière avec des matches à Sydney et Melbourne.