David Walliams retrouve son ex pour un dîner

2020-11-07 07:00:04

David Walliams a été aperçu lors d’un dîner avec son ancien fling,

David Walliams a été aperçu lors d’un dîner avec son ex-petite amie Keeley Hazell.

L’humoriste de 49 ans et l’ancienne fille de 34 ans Keeley – qui vivaient auparavant ensemble au domicile de David’s à Londres pendant près d’un an après le retour de Keeley en Angleterre après un passage en Amérique – ont récemment été vus en train de profiter d’une soirée. ensemble au club des membres privés George à Mayfair.

Une source a déclaré à la chronique Bizarre du journal The Sun: «David et Keeley semblaient vraiment apprécier la compagnie de l’autre et étaient très tactiles dans le restaurant.

«Une fois qu’ils sont partis, elle s’est blottie contre lui alors qu’elle bravait les profondeurs froides d’une nuit de novembre.

Le couple était accompagné du terrier frontalier de David de David pour leur soirée.

Il avait déjà été révélé que Keeley et David avaient vécu ensemble pendant près d’un an après le retour de Keeley en Angleterre après un passage en Amérique.

Et Keeley, qui a eu des rôles dans des films tels que « Like Crazy » et « Horrible Bosses 2 », a récemment expliqué qu’elle était retournée au Royaume-Uni pour chercher l’amour, après s’être séparée de son petit ami américain.

Elle a déclaré: «J’étais dans une relation à long terme pendant trois ans et demi tout en vivant à Los Angeles. Cela s’est terminé au début de l’année dernière. Nous avons décidé que nous voulions des choses différentes.

«Notre relation est arrivée à un point où nous décidions si nous voulions nous marier et avoir des enfants, mais son idée d’un avenir était de vivre dans un ranch et d’être un cow-boy.

«Je ne me voyais simplement pas monter à cheval au magasin local un dimanche matin pour acheter une pinte de lait.

« Depuis que je suis célibataire, j’ai rejoint une application de rencontre pour la première fois et j’ai eu quelques dates de verrouillage Facetime, mais c’est tout. »

Mots clés: David Walliams, Keeley Hazell De retour au feed