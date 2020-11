David Raboy sur Le géant et pourquoi les petites villes sont là où réside l’horreur

Cette semaine, Jason discute avec David Raboy, écrivain et réalisateur de The Giant, disponible sur Vertical Entertainment on Demand le vendredi 13 novembre 2020. Les téléspectateurs de la bande-annonce verront qu’il s’agit d’une horreur de petite ville de mauvaise humeur dont le décor et le style sont très Frais. Les producteurs décrivent le film ainsi: The Giant: Lors de sa soirée de remise des diplômes, […]

Le message David Raboy sur Le géant et pourquoi les petites villes sont là où l’horreur se trouve est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

