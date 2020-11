David Prowse, l’acteur de Star Wars derrière le masque de Dark Vador, décède à 85 ans

David Prowse, le bodybuilder britannique devenu acteur connu pour avoir incarné Dark Vador dans la trilogie originale «Star Wars», est décédé à 85 ans.

« C’est avec beaucoup de regret et une tristesse déchirante pour nous et des millions de fans à travers le monde, d’annoncer que notre client Dave Prowse MBE est décédé à l’âge de 85 ans », son équipe de direction à Gestion de Bowington annoncé dimanche. Prowse avait suivi un traitement contre le cancer de la prostate il y a deux ans, selon CNN.

Prowse était surtout connu pour son rôle dans la série «Star Wars», dans laquelle il incarnait le méchant seigneur Sith Darth Vader – tandis que la voix de l’acteur américain James Earl Jones était doublée pour remplacer l’épais accent du West Country de Prowse.

L’acteur de 6 pieds 6 pouces est devenu célèbre en tant que bodybuilder qui a concouru pour la Grande-Bretagne aux Jeux du Commonwealth au début des années 1960.

Il décroche son premier rôle au cinéma, en tant que monstre de Frankenstein, dans la parodie de James Bond 1967 «Casino Royale». Il a de nouveau joué le personnage dans deux films Hammer du début des années 1970, «Horror of Frankenstein» et «Frankenstein and the Monster From Hell».

Tout au long des années 60 et 70, il est devenu un habitué de la télévision britannique dans des séries cultes comme «The Saint» et «Dr. OMS. » Il a également acquis une renommée et une reconnaissance généralisées pour jouer le super-héros Green Cross Man dans une série de publicités britanniques pour promouvoir la sécurité routière des piétons. La campagne, lancée en 1970, a valu à Prowse son honneur chevaleresque MBE en tant que membre de l’Ordre le plus excellent de l’Empire britannique en 2000.

Le réalisateur de «Star Wars» George Lucas a remarqué pour la première fois que Prowse jouait un garde du corps dans «A Clockwork Orange» en 1971. L’acteur a auditionné à la fois pour Dark Vador et le surdimensionné Wookiiee Chewbacca dans le film de science-fiction original de 1977 «Star Wars» – et a décroché le rôle de Dark Vador qu’il reprendrait dans les années 1980 «The Empire Strikes Back» et 1983’s Return of les Jedi.

Mark Hamill, qui a joué Luke Skywalker dans la franchise, a rendu hommage à l’acteur tôt dimanche. «C’était un homme gentil et bien plus que Dark Vador,» Hamill a tweeté. « Il aimait ses fans autant qu’ils l’aimaient. »