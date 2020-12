David Lynch Netflix Series en préparation – / Film

David Lynch se dirige peut-être vers Netflix. Le cinéaste acclamé a été un peu discret sur ce qu’il fera ensuite, mais un rapport dans Production Weekly révèle que Lynch est sur le point de diriger une nouvelle série Netflix avec le titre de travail. Glycine. Il n’y a pratiquement aucune information au-delà de cela, et Netflix refuse de commenter pour le moment. Mais la perspective de quelque chose de nouveau de David Lynch est certainement un motif d’excitation.

Après avoir fait Empire intérieur en 2006, David Lynch a pris 11 ans de congé avant de revenir avec la renaissance de Pics jumeaux. Heureusement, il semble que nous n’aurons pas à attendre encore 11 ans avant de faire quelque chose de nouveau, car un nouveau numéro de Production Weekly révèle que Lynch travaille sur une série Netflix avec le titre provisoire. Glycine. Nous n’en savons pas beaucoup plus au-delà de cela, à part le fait que Sabrina S. Sutherland, qui a déjà travaillé avec Lynch sur plusieurs projets, est sur le point de produire. Selon IndieWire, Netflix a refusé de commenter le projet. Lynch est répertorié comme scénariste et réalisateur, et la production devrait commencer en mai 2021.

Ce ne sera pas la première fois que Lynch travaille avec Netflix. En janvier 2020, le service de streaming a publié le court métrage de Lynch Qu’a fait Jack?, qui a été initialement réalisé en 2017. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles Lynch prévoyait quelque chose avec Netflix depuis un certain temps maintenant, et en avril, THR a demandé à Lynch de commenter, ce que le cinéaste a contourné en mentionnant son court métrage récemment sorti . «Il y a toutes sortes de rumeurs», a déclaré Lynch. «J’ai un spectacle appelé Qu’a fait Jack? sur Netflix dès maintenant. C’est une super émission sur un singe. C’est quelque chose que vous devez voir. Et cela vous aidera vraiment en quarantaine. «

Lorsqu’on lui a demandé plus de détails sur les futures collaborations Netflix, Lynch a répondu: «Toutes ces rumeurs volent, mais je peux vous dire qu’il ne se passe rien à cet égard… C’est une rumeur selon laquelle même si c’était vrai, il ne se passait rien.»

S’il n’y avait vraiment «rien qui se passe» alors, il semblerait que les choses aient changé. Y a-t-il une chance que Production Weekly se trompe ici? Peut-être, mais il semble que quelque chose se passe avec Lynch et Netflix. Quant à savoir ce qu’est ce «quelque chose» – eh bien, nous allons devoir attendre un peu. Gardez à l’esprit qu’à part le casting, nous ne savions presque rien sur le Pics jumeaux réveil jusqu’à sa création. En tout cas, je suis ravi à la perspective de quelque chose de nouveau de Lynch. Bien que je préfère qu’il fasse un autre film au lieu d’une émission de télévision, je prendrai ce que je peux obtenir.

