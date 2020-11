David Guillod poursuivi pour agression sexuelle depuis son adolescence

David Guillod a de nouveau été accusé d’agression, cette fois par une femme anonyme qui a déclaré que le producteur hollywoodien l’avait agressée alors qu’ils étaient au lycée.

Selon une plainte déposée jeudi dans le New Jersey, la femme (qui ne s’est identifiée que comme Jane Doe) a déclaré qu’elle avait rencontré Guillod lors d’une fête en 1985, alors qu’elle avait 16 ans et qu’il avait 18 ans. La femme a dit qu’elle croyait que Guillod était ivre. à la fête.

Dans le procès, Doe a déclaré qu’elle avait parlé à Guillod pendant environ 10 minutes. Peu de temps après, elle a décidé de rentrer chez elle à pied et a déclaré que Guillod avait proposé de la raccompagner chez elle.

Au cours de la promenade, Doe a dit qu’ils sont tombés sur un parc qui était «plus sombre et plus isolé» que toute autre partie de la promenade. C’est à ce moment-là, a déclaré Doe, que Guillod l’a poussée «sur l’herbe, a tiré son short autour de ses chevilles et a épinglé avec force son short et ses jambes sur le sol en utilisant ses genoux, ses tibias et / ou ses pieds.

Doe a déclaré que lors de cette attaque présumée, elle a crié: «Attendez! Attendez! Attendez! » et arrêtez! Arrêtez! Arrêtez! » à différents moments. Elle a déclaré que l’attaque présumée avait duré environ une minute avant que Guillod ne se fâche et s’arrête. Doe a dit que Guillod a demandé, « Quel est le problème? » avant de finalement la quitter.

La femme poursuit pour voies de fait et voies de fait, négligence, infliction de détresse émotionnelle et faux emprisonnement. Elle demande des dommages-intérêts non précisés.

Un représentant de Guillod a refusé de commenter.

Guillod a été accusé en juin de 11 chefs d’agression sexuelle. Ils sont basés sur les récits de quatre anonymes Jane Does pour des incidents survenus en 2012, 2014 et 2015. Il a plaidé non coupable des accusations et a été libéré sous caution de 1 million de dollars. S’il est reconnu coupable de ces accusations, Guillod risque une peine potentielle de 21 ans de prison à vie.

En octobre, Guillod a de nouveau été arrêté pour des accusations liées à un incident différent. Il reste derrière les barreaux.

Pamela Chelin a contribué à ce rapport.