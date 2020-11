David Fincher parle de l’avenir de Mindhunter et taquine les plans originaux – / Film

David Finchersérie tueur en série de Mindhunter est devenu l’un des succès critiques instantanés de Netflix, mais n’était pas suffisant pour justifier une troisième saison. Alors que l’avenir de la série reste dans les limbes, Fincher, dont le nouveau film Mank frappe bientôt le service de streaming, a confirmé dans une nouvelle interview que c’est effectivement fait… pour le moment.

Fincher avait révélé à Vulture fin octobre que Mindhunter très probablement ne verrait pas une troisième saison sur Netflix en raison du budget coûteux de la série et du faible nombre de téléspectateurs. Mais dans une nouvelle interview avec Variety avant la prochaine sortie en streaming de son film Netflix Mank, Fincher a déclaré qu’il serait toujours disposé à «le revoir»:

«À un moment donné, j’aimerais y revenir. L’espoir était d’arriver jusqu’à la fin des années 90, au début des années 2000, avec un peu de chance jusqu’à ce que les gens frappent à la porte de la maison de Dennis Rader.

Basé sur le livre du vrai crime Mindhunter: À l’intérieur de l’unité d’élite du crime en série du FBI écrit par John E. Douglas et Mark Olshaker, les deux premières saisons de la série créée par Joe Penhall Mindhunter s’étend de la fin des années 1970 au début des années 1980, documentant la montée du profilage criminel au FBI et présentant des versions fictives de tueurs en série réels comme Edmund Kempe et des cas couverts comme les meurtres d’Atlanta de 1979 à 81.

Il semble que les plans originaux de Fincher pour la série dureraient au moins deux saisons supplémentaires, se terminant par le cas de Dennis Rader, connu sous le nom de BTK Killer. Rader a tué 10 personnes à Wichita et Park City, Kansas, entre 1974 et 1991 et était tristement célèbre pour avoir envoyé des lettres à la police, les narguant avec des détails horribles sur ses crimes. Rader a finalement été arrêté en 2005. Le BTK Killer a été MindhunterL’esprit depuis le début, car l’introduction de Rader a été semée tout au long des première et deuxième saisons.

Mais alors que Fincher laisse la porte ouverte pour un retour potentiel à Mindhunter à l’avenir, il a confirmé à nouveau que la série est morte, sans nouvel épisode prévu:

«Je ne sais pas s’il est logique de continuer. C’était un spectacle coûteux. Il avait un public très passionné, mais nous n’avons jamais obtenu les chiffres qui justifiaient le coût… J’avais certainement besoin d’un peu de temps. Nous avions toutes les mains sur le pont pour finir [season two] et nous n’avions pas une tonne de scripts et une tonne de contours et une bible en attente pour la saison trois. J’admets que j’étais un peu comme ‘je ne sais pas si je suis prêt à passer encore deux ans dans le vide sanitaire.’ »

Vous pouvez regarder les deux premières saisons de Mindhunter sur Netflix maintenant, tandis que Mank arrive le 4 décembre 2020.

Articles sympas sur le Web: