David Cameron et Tony Blair mettent en garde contre les projets visant à réduire le financement de l’aide à l’étranger en dessous de l’objectif de l’ONU

Les anciens premiers ministres David Cameron et Tony Blair ont mis en garde Boris Johnson contre les projets de réduction du budget de l’aide à l’étranger, qualifiant cette idée d ‘«erreur morale, stratégique et politique». Le chancelier Rishi Sunak devrait réduire l’engagement du Royaume-Uni à l’aide à l’étranger de 0,7 pour pour cent du revenu national, qui est la référence mondiale, à 0,5 pour cent lors de l’examen des dépenses de la semaine prochaine, dans le but d’économiser environ 4 milliards de livres cette année. M. Cameron a supervisé le pays en atteignant l’objectif de 0,7% pour la première fois en 2013, et lui et Tony Blair se sont joints à une liste de ceux qui exhortaient à repenser les plans.Le général Lord David Richards, ancien chef de l’armée britannique, a soutenu les anciens premiers ministres, affirmant qu’il était dans l’intérêt du Royaume-Uni d’être «aussi généreux que possible», ajoutant: «C’est beaucoup moins cher que de mener des guerres.» Alors que le Royaume-Uni assume ensuite la présidence du G7 par les États-Unis. année, une réduction des contributions d’aide étrangère du Royaume-Uni pourrait risquer d’aliéner le président élu Joe Biden lors de son entrée à la Maison Blanche en janvier, ont averti M. Cameron et M. Blair. Les anciens premiers ministres britanniques Tony Blair et David Cameron assistent à un service commémoratif pour Lord Paddy Ashdown à l’abbaye de Westminster, à Londres, en Grande-Bretagne, le 10 septembre 2019 (Photo: Chris J Ratcliffe / Pool via REUTERS) S’adressant au Daily Telegraph , M. Cameron a déclaré: « Abandonner l’objectif de 0,7 pour l’aide serait une erreur morale, stratégique et politique. » Morale, car nous devrions tenir nos promesses envers les plus pauvres du monde. Une erreur stratégique, car nous signalerions le retrait de l’un des actes vitaux du Royaume-Uni en matière de leadership mondial. »Et une erreur politique parce que le Royaume-Uni est sur le point de présider le G7 et d’importantes négociations sur le changement climatique. J’espère que le Premier ministre s’en tiendra à sa promesse manifeste, maintiendra le leadership britannique et sauvera des vies. »L’objectif de 0,7% a été proposé pour la première fois par les Nations Unies dans les années 1970, mais n’a été adopté par le Royaume-Uni qu’en 2005, par M. Blair. Gouvernement du Travail. Il n’a été atteint qu’en 2013 – sous le gouvernement de coalition, dirigé par M. Cameron, il pourrait ne pas toujours être atteint La semaine dernière, le porte-parole officiel du Premier ministre a attiré l’attention sur le fait que la législation consacrant l’objectif de 0,7% dans la législation britannique reconnaissait explicitement Alors que les budgets d’aide à l’étranger étaient protégés contre les coupes sous M. Cameron et Theresa May, certains conservateurs ont soutenu que l’argent devrait être réorienté vers les priorités nationales.Les dépenses d’aide étrangère sont liées au revenu national du Royaume-Uni, ou PIB. , qui a été gravement touchée par la pandémie de coronavirus. Le gouvernement a déjà annoncé une réduction de 2,9 milliards de livres sterling du budget pour le reste de 2020, afin d’éviter de dépasser l’objectif de 0,7 %.La dette nationale du Royaume-Uni est de plus de 2000 milliards de livres sterling, et vendredi l’Office for National Statistics (ONS ), a déclaré que les emprunts avaient atteint 22,3 milliards de livres le mois dernier, le chiffre le plus élevé en octobre depuis le début des records mensuels en 1993.La dette globale a maintenant atteint 100,8% du produit intérieur brut (PIB) – un niveau jamais vu depuis le début des années 1960. réalisation du pouvoir Tony Blair lors du service national du souvenir au cénotaphe le 8 novembre 2020 à Londres, en Angleterre (Photo: Pool / Samir Hussein / WireImage) M. Blair a déclaré que l’aide étrangère – et l’objectif de 0,7 – avait été un «grand soft britannique puissance »et qu’il avait sauvé des millions de vies en Afrique en réduisant les décès dus au paludisme et au VIH / SIDA. Il a déclaré au Telegraph:« C’est un intérêt personnel éclairé. Ni le défi du climat ni celui de Covid-19 ne peuvent être relevés sans l’Afrique. Pas plus que ceux de l’extrémisme et de l’immigration incontrôlée. Le changer est une erreur stratégique profonde. »Plus tôt cette semaine, M. Johnson a été invité à repenser le plan dans une lettre signée par 185 responsables du développement et d’organisations caritatives humanitaires, dont Save The Children, Greenpeace UK et Unicef ​​UK. n’est pas le moment de revenir sur notre promesse de consacrer 0,7% de notre revenu national brut à l’aide et au développement. «Prendre du recul par rapport à nos engagements internationaux n’est pas la solution et risque de porter atteinte à la position du Royaume-Uni à l’échelle mondiale alors que nous définissons notre rôle dans le monde après le Brexit. «Un revirement sur votre engagement manifeste de maintenir l’objectif de 0,7% signifierait que nous sommes une nation disposée à équilibrer ses comptes sur le dos des personnes les plus marginalisées du monde, dont beaucoup sont confrontées à l’impact de Covid-19 en plus des difficultés existantes. »L’ancien secrétaire au Développement international, Andrew Mitchell, a souligné les prévisions de la Banque mondiale selon lesquelles plus de 100 millions de personnes seront poussées dans la pauvreté par la pandémie de coronavirus, et a ajouté: «N’importe quel ministre vous dira qu’aucun budget ne peut supporter un 30 par coupure sans impact majeur.»

