David Ayer essaie de créer un battage médiatique pour Suicide Squad Ayer Cut – / Film

Maintenant que le long débat Ligue de justice Snyder Cut a été confirmé pour ses débuts sur HBO Max l’année prochaine, Suicide Squad réalisateur David Ayer n’a pas hésité à plaider pour un « Ayer Cut » de son film de bande dessinée 2016 critiqué de façon critique. Le cinéaste taquine de nouveaux détails juteux de sa coupe originale de Suicide Squad, y compris un lien plus fort avec Ligue de justice et une caractérisation «riche et dimensionnelle» de Joker.

Le succès de la campagne #SnyderCut a ouvert les portes à d’innombrables autres réalisateurs mécontents pour obtenir leurs visions originales sur grand écran avec l’aide de fans tout aussi mécontents. À la tête de la charge, David Ayer, dont 2016 Suicide Squad tristement célèbre a subi de nouvelles prises de vue coûteuses et des bricolages dans les coulisses de Warner Bros. Mais maintenant, Ayer travaille dur pour créer un battage médiatique pour un « Ayer Cut ».

Le cinéaste a partagé plus de détails sur la façon dont la coupe originale de Suicide Squad, dans l’espoir de susciter l’enthousiasme chez les fans qui sont impatients de voir un film qui a un plus grand lien avec celui de Zack Snyder Ligue de justice et une vision plus «dimensionnelle» du Joker polarisant de Jared Leto. Eh bien, Ayer est là pour répondre à ces demandes très spécifiques. Ayer a révélé sur Twitter, où il a été très vocal sur la façon dont il serait «facile» de jeter ensemble et «Ayer Cut» de Suicide Squad, que sa vision originale de Suicide Squad impliqué les nouveaux dieux, qui se préparaient pour une invasion de la Terre dans la coupe de Snyder de Ligue de justice.

Le script l’a fait – il a été réécrit pour supprimer les éléments des Nouveaux Dieux. https://t.co/VSSb8gXsJH – David Ayer (@DavidAyerMovies) 30 mai 2020

Ayer a également adressé des critiques au Leto’s Joker, dont la caractérisation extrême et énervée était l’une des parties les plus polarisantes de son film. Dans son scénario original «parfaitement cohérent», Ayer a révélé que Joker était «riche et dimensionnel».

J’ai écrit un scénario parfaitement cohérent. Et Joker était riche et dimensionnel. On vous a menti. C’est bien d’être en colère. ?? https://t.co/LVNzXccS5X – David Ayer (@DavidAyerMovies) 31 mai 2020

Ayer fait beaucoup de bruit ici, mais espère probablement que les fans prendront les rênes pour plaider pour une coupe Ayer, comme ils l’ont fait avec Zack Snyder. Ligue de justice. Ayer a souligné dans d’autres tweets qu’il ne voulait que sa coupe originale de Suicide Squad sorti afin que les fans puissent savoir à quel point il a travaillé dur.

«Ça ne me dérange pas si ma coupe est vue dans 5 ans. Je veux simplement que la meilleure version de mon travail soit représentée », a écrit Ayer. « Zack [Snyder] mérite cette merveilleuse merveilleuse opportunité qui lui a été donnée par HBO Max et AT & T – Tout est amour. «

Grace, cela ne me dérange pas si ma coupe est vue dans 5 ans. Je veux simplement que la meilleure version de mon travail soit représentée. Zack mérite cette merveilleuse merveilleuse opportunité qui lui a été offerte par @hbomax et @ATT – Tout est amour. https://t.co/4pGygIG5hB – David Ayer (@DavidAyerMovies) 30 mai 2020

Ayer aurait d’abord besoin de la permission de Warner Bros. pour retravailler sa version, mais cela ne nécessitera probablement pas les millions de dollars que HBO Max investit pour terminer la coupe Snyder. C’est donc extrêmement comme ça que nous pourrions obtenir la coupe Ayer de Suicide Squad, surtout si les fans sont assez vocaux. Ou même s’ils ne sont qu’une fraction de la voix d’Ayer.

