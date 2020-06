David Arquette stars dans la vadrouille de film de l’industrie adulte, regarder la bande-annonce

Broyer du noir est un nouveau film mettant en vedette l’ancien champion du monde des poids lourds de la WCW David Arquette en tant que réalisateur travaillant dans l’industrie du film pour adultes. Le film est réalisé par Lucas Heyne et sortira en streaming VOD et sur demande le 16 juin. Ceci est également basé sur une histoire vraie, et si la bande-annonce ci-dessous est une indication, les co-stars Nathan Stewart-Jarrett et Kelly Sry vont nous emmener dans un voyage sauvage. Vérifiez Broyer du noir bande-annonce ci-dessous.

Synopsis et affiche

« Dans le monde de la pornographie de plusieurs milliards de dollars, le terme mope fait référence à un acteur porno de bas niveau et en herbe. Ils sont les plus bas des plus bas, traînant sur les plateaux et prenant des emplois subalternes avec des aspirations à devenir de grandes stars. Dans ce histoire vraie tragique, Stephen Clancy Hill et Herbert Wong, respectivement connus par leurs alter ego pornos Steve Driver et Tom Dong, étaient deux de ces vadrouilles – les meilleurs amis de la vie réelle tentant de vivre le rêve impossible, mais la ligne floue entre la réalité et l’illusion en fin de compte les a envoyés tous les deux sur un chemin de destruction horrible. «

Quiver Distribution pourrait avoir une autre petite percée ici. Le week-end dernier les a vus marquer avec le thriller d’invasion à domicile Becky, et ils cherchent à poursuivre cet élan avec Broyer du noir. Lorsque j’ai cliqué sur la bande-annonce, je ne m’attendais pas à voir ce qui pourrait être un film profondément affectant sur les longueurs que les gens iront pour atteindre même la plus petite renommée, mais nous y sommes. Le film a été bien révisé à la sortie de Sundance et allait faire une sortie en salle, mais avec tout ce qui se passe en ce moment et les théâtres fermés, Mope passera directement au numérique. Recherchez-le sur votre service de streaming VOD préféré la semaine prochaine.

