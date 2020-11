David Arquette: Je peux surpasser la plupart des gens

2020-11-07 19:30:05

David Arquette pense qu’il peut «surpasser la plupart des gens».

L’acteur de 49 ans s’est tourné vers la lutte professionnelle en 2000, quand il a eu un passage en World Championship Wrestling – qui a fait faillite peu de temps après – et il reste déterminé à prouver qu’il est « dur et fou ».

Il a dit: « C’est profond, l’amour que j’ai pour la lutte.

«Et pendant ces 20 ans, j’allais à des matchs où les gens étaient parfois vraiment méchants avec moi, ou me crachaient dessus, et ma femme me disait toujours: ‘Pourquoi viens-tu ici?’

« Mais j’ai réalisé que je n’avais jamais eu le respect de ces personnes que je voulais. Je n’ai jamais pu leur prouver que je suis dur et fou aussi. Et c’est une chose que j’ai apprise à travers toute cette expérience: je peux sortir -fous la plupart des gens. »

Le nouveau film de David, «Vous ne pouvez pas tuer David Arquette», suit son retour à la lutte, et il a admis qu’il se débattait toujours avec ses expériences antérieures dans le sport.

Il a déclaré à The Independent: « Je vais avoir l’air tellement cliché, mais ce n’était pas tant une question de lutte que de lutte avec moi-même.

« L’auto-abus, être critique de moi-même. Nous avons tous cette voix dans la tête, mais certains d’entre nous l’ont plus fort que d’autres. Je comprends encore parfois, ces moments où je me tabasse ou dis quelque chose et je suis comme: «Pourquoi ai-je dit ça? Je suis obsédé par ça. »

David a également admis que l’expérience lui avait appris de nouvelles leçons sur lui-même.

L’acteur – qui est rejoint dans le film par Courteney Cox et les icônes de la lutte Ric Flair et Mick Foley – a déclaré: « Grâce à tout cela, j’ai découvert comment être plus gentil avec moi-même. Et c’est une chose difficile pour un lutteur à dire. «

