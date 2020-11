David Alaba devrait quitter le Bayern Munich

Le directeur sportif Hasan Salihamidzic du champion d’Allemagne du Bayern Munich s’attend à ce que le joueur de l’équipe autrichien David Alaba quitte. « Je ne sais pas comment nous devrions nous réunir maintenant », a déclaré Salihamidzic mardi avant le match de Ligue des champions au Red Bull Salzburg sur la chaîne de télévision payante Sky et a souligné: « Nous devons maintenant faire face à David qui nous quitte. devient. »

Alaba avait rejeté une offre améliorée de prolongation du contrat, c’est pourquoi le club a informé le joueur de 28 ans et son conseiller après une date limite que « nous retirerons l’offre », a déclaré Salihamidzic.

Le président du Bayern Herbert Hainer a annoncé dimanche soir à la télévision bavaroise que le club voulait de la clarté le 31 octobre, après des mois de poker avec Alaba et ses conseillers. « Il n’y a plus aucune offre », a déclaré le joueur de 66 ans. L’association veut planifier la sécurité pour un poste et un personnel aussi importants.

« Nous sommes tous des professionnels. Nous l’apprécions beaucoup, il est un joueur de haut niveau et il est très important pour notre équipe. Nous nous en occuperons de manière professionnelle », a déclaré Salihamidzic maintenant, mais a également admis: « Si un tel joueur quitte le club gratuitement. laisse, c’est le pire des cas. » Alaba a été surpris et déçu de l’offre de contrat retirée.