David Alaba a-t-il de nouveau offert le FC Barcelone?

David Alaba s’est à nouveau offert au FC Barcelone. Un jeune du Bayern est violemment courtisé par son pays natal. De plus: le patron de NLZ voit le campus du Bayern au plus haut niveau et Karl-Heinz Rummenigge a sauté aux côtés du patron de la FIFA. Ici vous pouvez trouver des nouvelles et des rumeurs sur le FC Bayern.

Bayern: Alaba a-t-il de nouveau offert le FC Barcelone?

Les discussions entre le FC Bayern et David Alaba sur une prolongation de contrat au-delà de 2021 n’ont jusqu’à présent abouti à aucun résultat. Au lieu de cela, les rapports espagnols sportque l’environnement autrichien s’est à nouveau tourné vers le FC Barcelone et a manifesté son intérêt pour un déménagement en Catalogne.

Selon cela, il y avait un échange régulier entre les deux parties, le Barça ayant déjà tenté de signer l’arrière gauche de longue date au cours des deux dernières années. Alaba pouvait imaginer un nouveau défi après douze ans avec le Bayern, les Espagnols, à leur tour, considéraient le joueur de 28 ans comme le joueur parfait pour le système Barca, que ce soit en tant qu’arrière gauche, défenseur central ou au centre du terrain.

S’il semble peu probable que le FC Barcelone, durement touché par la pandémie corona, soit en mesure de gérer le paquet de transfert et de salaire pour Alaba cet été, les discussions entre le joueur et le FC Bayern sont également au point mort. Le consultant d’Alaba, Pini Zahavi, aurait récemment exigé un salaire de plus de 20 millions d’euros pour son client, ce qui a conduit à un différend avec le directeur sportif Hasan Salihamidzic.

En cas de changement de club, Alaba est prêt à accepter des réductions de salaire. Avec Manchester City autour de l’ancien entraîneur Pep Guardiola, le Paris Saint-Germain ou le Real Madrid, d’autres clubs seraient intéressés par Alaba. En ce qui concerne l’état actuel des choses, Alaba a récemment déclaré: « Les pourparlers sont en cours. Je ne suis pas tellement impliqué parce que je veux me concentrer pleinement sur la nouvelle tâche de la Ligue des champions, alors je me concentre pleinement dessus. »

Bayern: Marseille devrait accroître l’intérêt pour la cuisine

L’Olympique de Marseille a, selon les informations de L’Equipe son intérêt pour la signature du milieu de terrain français Michael Cuisance sous-tend. Lors du match amical à Munich vendredi soir, les responsables veulent avoir de plus amples discussions, le président Jacques-Henri Eyraud aurait déjà contacté le patron du Bayern Karl-Heinz Rummenigge par téléphone.

Cuisance a déménagé du Borussia Mönchengladbach à Munich à l’été 2019 pour douze millions d’euros et est toujours sous contrat avec le FC Bayern jusqu’en 2024. Selon Sport1, un prêt sans option d’achat est envisageable, même si, après des problèmes initiaux et un manque de discipline en dehors du terrain, Cuisance a fait ses premières apparitions en Bundesliga dans la phase finale de la saison et l’entraîneur Hansi Flick est considéré comme un grand fan du milieu de terrain techniquement clouté.

Il y a quelques semaines, il y avait des rumeurs sur un éventuel prêt du joueur de 20 ans à l’Olympique, interrogé à ce sujet, il a déclaré: « Cela me flatte. C’est un club légendaire. Mais aujourd’hui, je continue de me concentrer sur ce que j’ai à faire. Et c’est mon projet au FC Bayern. » Le passage au FC Bayern a été « l’une des meilleures décisions de ma vie ».

Les clubs les plus précieux du monde: le Bayern glisse, Corona provoque l’effondrement © imago images / PA Images / Poolfoto / Cordon Press / Miguelez Sports 1/13 Quels sont les clubs de football les plus précieux au monde? Comme chaque année, l’agence de notation Brand Finance a classé les clubs en fonction de leurs valeurs de marché. Alors qu’il n’y a pas de changement au sommet, le FC Bayern glisse. © imago images / Poolfoto 2/13 Un autre club allemand en plus du Bayern n’a pas fait partie du top 10 – comme l’année précédente. BVB reste à la douzième place, le RB Leipzig fait un grand bond de la 21e à la 15e place, suivi de peu de temps par Schalke 04 (17e place). © imago images / Poolfoto 3/13 Cela devient clair: en raison de la pandémie corona, la valeur de presque toutes les équipes du top 10 a diminué. C’est particulièrement visible au FC Bayern et au leader. Et maintenant pour le classement. © imago images / MB Media Solutions 4/13 10e place: FC ARSENAL – 719 millions d’euros (2019: 885 millions d’euros – 9e place) © imago images / PA Images 5/13 9e place: TOTTENHAM HOTSPUR – 784 millions d’euros (2019: 758 millions d’euros – 10e place) © imago images / Focus Images 6/13 8e place: FC CHELSEA – 949 millions d’euros (2019: 968 millions d’euros – 7e place) © imago images / PanoramiC 7/13 7e place: PARIS SAINT-GERMAIN – 967 millions d’euros (2019: 914 millions d’euros – 8e place) © imago images / Poolfoto 8/13 6e place: FC BAYERN MÜNCHEN – 1,056 milliard d’euros (2019: 1,314 milliard d’euros – 4e place) © imago images / Colorsport 9/13 5e place: MANCHESTER CITY – 1,124 milliard d’euros (2019: 1,255 milliard d’euros – 5e place) © imago images / PA Images 10/13 4e place: FC LIVERPOOL – 1,262 milliard d’euros (2019: 1,191 milliard d’euros – 6e place) © imago images / PA Images 11/13 3e place: MANCHESTER UNITED – 1,315 milliard d’euros (2019: 1,472 milliard d’euros – 2e place) © imago images / Cordon Press / Miguelez Sports 12/13 2e place: FC BARCELONE – 1,413 milliard d’euros (2019: 1,393 milliard d’euros – 3e place) © imago images / Cordon Press / Miguelez Sports 13/13 1ère place: REAL MADRID – 1,419 milliard d’euros (2019: 1,646 milliard d’euros – 1ère place)

Le leader du Bayern NLZ voit les jeunes dans le groupe supérieur

Jochen Sauer, responsable du centre de performance jeunesse, considère à nouveau que le département jeunesse de Munich est compétitif au plus haut niveau européen. « Je pense que nous sommes à nouveau dans un groupe de premier plan dans le secteur de la jeunesse en Europe », a déclaré Sauer au journal du soir (édition du vendredi). « Et c’est là que appartient le FC Bayern. »

Il y a d’autres très bonnes adresses sur la scène internationale comme « RB Salzburg, les meilleurs clubs de France avec le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone, quelques clubs anglais ». L’entreprise « travaille également au plus haut niveau, mais nous pouvons désormais suivre le rythme », a souligné le joueur de 47 ans.

En outre, trois ans après le déménagement du département de la jeunesse de Säbener Straße au campus du FC Bayern, le niveau de l’équipe professionnelle a été « encore rapproché », a déclaré Sauer. « Nos jeunes joueurs voient qu’il y a une certaine perméabilité et qu’il y a toujours la possibilité de se présenter aux professionnels. »

L’objectif à long terme est d’avoir « trois jeunes joueurs réguliers parmi les professionnels ». Sauer a cité Joshua Zirkzee comme modèle, qui est passé du Feyenoord Rotterdam à la division jeunesse de Munich il y a trois ans et a disputé neuf matchs de Bundesliga la saison dernière.

FC Bayern: Rummengigge soutient le patron de la FIFA, Infantino

Karl-Heinz Rummenigge a soutenu le président de la FIFA, Gianni Infantino (50 ans), ciblé par la justice suisse. « Je pense qu’il est important que nous ayons l’esprit tranquille à la FIFA à un moment donné », a déclaré le PDG du FC Bayern. BR.

« J’espère qu’il pourra régler les choses. Parce que: en fait, il serait l’homme pour amener la FIFA dans des eaux calmes. » Le procureur suisse a ouvert jeudi une procédure pénale contre Infantino. Il s’agit d’environ trois réunions secrètes qui n’ont pas été enregistrées entre Infantino et le procureur fédéral Michael Lauber.

