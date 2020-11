David Alaba a apparemment informé de la décision avant la comparution de Hainer

La Glacerie par David Wesmaël - Meilleur Ouvrier de France Glacier Glace Caramel Maison À La Fleur De Sel

Pour cette glace qui éveille les sens, il n’y a qu’un caramel maison, cuit à sec et décuit avec notre crème fraiche et notre lait fermier des Hauts de France et ensuite ce n’est qu’un peu d’équilibre de texture et de saveurs, puis une petite touche de fleur de sel de Guérande pour sublimer le tout. Une glace