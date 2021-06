Dave saison 2 : date de sortie, intrigue et les grandes stars qu’on verra dans la suite de la série sur CANAL+

Sortie en 2020 d’abord aux US sur la chaine FX/FXX, la série intitulée « Dave » est ensuite arrivée sur Canal+ Séries. Une comédie qui a tout de suite rencontré un énorme succès et qui a conduit évidemment à la production d’une saison 2 qui sortira donc ce 17 juin avec la diffusion des deux premiers épisodes.

Il s’agit en fait d’une série semi-autobiographique qui a été créée par Dave Burd lui-même ainsi que Jeff Schaffer (Larry et son nombril, Brews Brothers) qui nous emmènera suivre la vie déjantée et la carrière d’un rappeur. Mais avant d’entamer cette deuxième saison de la série, on vous a préparé un article sur ce qu’il y a à savoir sur « Dave ».

« Dave », c’est l’histoire d’un rappeur

Pour ceux qui ne connaissent pas la série et son personnage Dave, on a justement prévu d’écrire cet article pour vous éclairer sur le sujet, et qui sait, ça vous incitera peut-être à regarder la série. Déjà, il faut savoir qu’il s’agit d’une série basée sur l’histoire vraie de Dave Burd, mais avec quelques retouches qu’il a apportées. C’est une personnalité très connue (un rappeur) aux États-Unis et même dans le monde entier que tout le monde le connait sous le nom de Lil Dicky.

Vous pouvez le voir dans plusieurs de ses clips sur YouTube, mais ce qui a vraiment fait décoller sa carrière, c’est sans doute son featuring avec Chris Brown dans « Freaky Friday ». Dans sa quête de la célébrité, le rappeur a alors décidé de se lancer dans le cinéma en créant son propre show avec l’aide du réalisateur Jeff Schaffer. Et c’est sur FX/FXX que le rappeur a réussi à conquérir les téléspectateurs avec sa comédie à l’humour très décalé entre la musique et l’autoparodie de sa vie ainsi que de sa carrière.

« Dave », c’est donc l’histoire d’un jeune homme blanc, Dave alias Lil Dicky où le rappeur y joue son propre rôle. Notre personnage qui est quelqu’un de totalement névrosé est donc convaincu que son destin est déjà tout tracé dans le monde du rap et qu’il deviendra une grande star. Pour ce faire, il commence d’abord par convaincre ses amis et sa famille, car il pense que s’il arrive à les persuader, il pourra facilement faire la même chose avec les grandes maisons de disque.

Durant son aventure, il fera la rencontre de GaTa, qui lui sera très précieux pour le guider à atteindre son rêve, même si le chemin qui y mène sera parsemé d’embûches. Tout cela, dans une ambiance très fun et détendue avec beaucoup d’humour. Et sachez que vous aurez l’occasion de voir plusieurs grandes stars qui y feront des apparitions au fil des épisodes, comme Young Thug, Justin Bieber, Macklemore, Benny Blanco ou encore Kourtney Kardashian. C’est aussi une des raisons pour lesquelles la série a conquis autant de téléspectateurs. Voilà donc ce qui vous attend dans la série « Dave », si vous voulez tenter l’expérience.

Récap des derniers épisodes de la première saison

Avant de passer à la deuxième saison, il est d’abord impératif de se remémorer les derniers épisodes de la première saison de « Dave », donc Alert Spoiler pour ceux qui ne l’ont pas encore vu. Pour rappel, dans les derniers épisodes, on voit Dave qui se fait courtiser par les grandes maisons de disques. Il réussit à décrocher un contrat avec un label et obtient une énorme opportunité de travailler aux côtés de Justin Bieber.

Mais, entre temps, tout va très mal côté personnel, car il perd Ally, sa petite amie, il déçoit son manager et ami Mike ainsi que celui qui l’a toujours soutenu, GaTa. Durant la finale, nous avons ensuite eu droit à un clip très offensant de huit minutes qui causera ensuite la chute de Dave. Le rappeur finit quand même par écouter les bons conseils de ses proches et associés et ne publie pas le morceau. Il retourne alors à son flow de ses débuts et impressionne le studio.

Ce que nous réserve la saison 2 de « Dave »

Pour cette saison 2 de « Dave », les fans s’attendent donc à la suite que réserve le créateur de la série à la carrière du rappeur. D’après ce que l’on sait déjà de cette nouvelle saison, Dave devra faire beaucoup des sacrifices durant l’enregistrement de son premier album. Certains évènements devront le pousser à faire un choix entre l’amour, l’amitié, la famille et sa propre personne s’il veut atteindre son rêve.

Du côté des personnages, on retrouvera évidemment Dave Burd, GaTa, mais aussi Christine Ko, Taylor Misiak, Travis Bennett et Andrew Santino. Et comme dans la première saison, nous verrons également des célébrités qui y feront des apparitions au fil des épisodes, comme CL, Kendall Jenner, Hailey Bieber, Benny Blanco, Kyle Kuzma, Doja Cat, J Balvin, Rae Sremmurd (Swae Lee & Slim Jxmmi), Kareem Abdul-Jabbar, Lil Yachty, Lil Nas X, Kevin Hart et encore plus qu’on vous laisse découvrir à la sortie de la série.

Rendez-vous donc ce soir, jeudi 17 juin 2021, pour découvrir les deux premiers épisodes de la saison 2 de « Dave » sur Canal+ Séries à partir de 22h50.