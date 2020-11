in

Dave Prowse, l’homme qui a joué Dark Vador à l’écran dans Un nouvel espoir, Empire contre-attaque et Le retour des Jedi est décédé. Il avait 85 ans. La carrière de l’ancien bodybuilder a duré plus de 50 ans, mais c’est son rôle emblématique de Vader qui a enchanté et fasciné les fans pendant des décennies. Dave Prowse était aussi […]

Le message Dave Prowse, acteur de Star Wars, est décédé à 85 ans, est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.