DAVE JOHNSON et JIMMY PALMIOTTI mélangent caféine et meurtre dans POP KILL avec JUAN SANTACRUZ

Crédit: Dave Johnson (Paper Films)



Crédit: Dave Johnson (Paper Films)



Pop pop, fizz fizz – les guerres de cola deviennent sérieuses.

Dave Johnson, Jimmy Palmiotti et Juan Santacruz tournent la bataille de l’industrie du cola de Pepsi contre Coca-Cola en une histoire adulte, centrée sur l’espionnage avec un côté romantique. Pop Kill est une série de quatre numéros prenant actuellement des précommandes sur Kickstarter pour un début prévu en juin 2020.

Pour Johnson, ce sera sa première fois à sortir de sa table de dessin et à écrire – quelque chose que son co-écrivain Jimmy Palmiotti s’est fait il y a des décennies quand il était encreur. Newsarama a parlé avec le duo de leur partenariat et de leur amour (et haine) du soda.

Newsarama: Dave, Jimmy, quand je pense au soda, je pense à le boire. Pour vous deux, c’est la toile de fond de la romance, de l’espionnage et des situations adultes. Comment ça se passe avec Pop Kill?

Dave Johnson: En gros, j’avais cette histoire en tête depuis quelques années maintenant. L’idée que deux sociétés saines comme Coke et Pepsi se détestent vraiment au point de faire violence m’a fait rire. Alors, proposer une histoire autour d’un scientifique sur le point de créer une formule pour rendre le soda plus pétillant 50% plus longtemps, car l’histoire principale était juste la bonne quantité d’absurdité. Ajoutez le tueur à gages engagé pour la tuer et l’histoire a commencé à prendre forme.

Jimmy Palmiotti: Dave m’a lancé l’idée et nous sommes partis, rassemblant la bonne équipe et se mettant au travail. J’ai travaillé avec Juan Santacruz sur Painkiller Jane et je ne voulais pas qu’il revienne à d’autres tâches, alors nous avons agi rapidement en l’attachant pendant un certain temps à ce grand projet. Ce qui fonctionne le mieux pour moi, c’est la romance mélangée à des frères identiques et fous.

Nrama: Sauvegardez – comment vous êtes-vous réunis exactement pour cela?

Johnson: Ceci étant la première grande histoire que j’ai essayé d’écrire, je n’étais pas sûr d’avoir les côtelettes. Alors, j’ai appelé mon meilleur ami Jimmy et lui ai présenté ce que j’avais trouvé. La plupart étaient là, mais il fallait un écrivain plus expérimenté. Quelqu’un que je connaissais qui pourrait vraiment aider à le faire chanter. Et Jimmy l’a apporté à la pelle.

Palmiotti: Dave m’a frappé avec l’idée et j’ai été vendu, principalement parce que c’était une idée solide avec une approche inhabituelle de la cupidité des entreprises. J’adore dénicher les grandes entreprises et j’ai aussi un faible pour les gourmands. Cette histoire et cette idée se sont écrites. C’est devenu un peu plus sauvage que ce que nous avions prévu en cours de route, mais c’est la beauté des bandes dessinées … allez trop loin.

Dave Johnson Crédit: DC



Nrama: Dave, c’est super de te voir écrire. Pourquoi vous retenez-vous depuis si longtemps et pouvez-vous parler davantage de votre désir d’écrire?

Johnson: Je suis plus un gars d’idées qu’un gars de script. Et je travaille maintenant sur d’autres choses. Mais l’écriture me semble toujours étrangère. Je suis plus visuel. C’est un muscle que je n’ai pas encore développé, donc trouver un partenaire pour aider à concrétiser mon idée initiale est la façon dont je préfère travailler actuellement. De plus, j’apprécie énormément la créativité que vous travaillez avec un partenaire. L’expérience d’écriture avec Jimmy a été formidable.

Nrama: Donc avec Pop Kill, vous avez un scientifique et un mercenaire, qui finissent par tomber amoureux – c’est comme Roméo et Juliette, caféinés. Était-ce une histoire d’amour du premier jour, ou est-ce que cela est venu plus tard?

Johnson: La structure de base était là depuis le début, mais au fur et à mesure, Jimmy a vraiment donné vie à ces personnages.

Palmiotti: L’essentiel pour moi, c’est qu’il faut se rapporter aux personnages sinon le livre devient un tas de bruit. C’est tout dans l’histoire que vous vous souciez de ces personnes, sinon les choses en jeu sont un peu dénuées de sens.

Nrama: Pouvez-vous nous parler de Dina et Jon?

Palmiotti: Dina est une scientifique déménagée travaillant sur une formule pour étendre la carbonatation du soda et Jon est un mercenaire / espion qui prend le concert pour obtenir tout ce qu’il peut de Dina, quel qu’en soit le coût. Ce sont des gens à la tête dure et motivés qui ont plus en commun qu’ils ne le pensent et c’est le plaisir sexy de ce roman graphique pour adultes.

Nrama: Le Kickstarter dit qu’il s’agit du premier numéro d’une série limitée – avez-vous défini le nombre de numéros que ce sera?

Jimmy Palmiotti

Palmiotti: Pop Kill est une série de 4 numéros, chaque livre ayant 32 pages d’histoire. Il est entièrement écrit et est en cours d’élaboration au moment où nous parlons. Le numéro 1 est terminé, donc pour ceux qui soutiennent le Kickstarter, ils recevront leurs copies numériques dès que possible et les livres imprimés quelques semaines plus tard. Nous ne tirerons pas vite ici les gens – 12 Kickstarters et nous livrons à chaque fois. Misez dessus!

Nrama: Vous avez déjà atteint votre objectif de 30 000 $ quelques jours seulement après le Kickstarter. Quel genre d’objectifs extensifs avez-vous en tête pour cela?

Palmiotti: Nous avons publié une liste où nous proposons des livres numériques à objectifs extensibles, des pages d’art de croquis ajoutées au livre, ainsi que les deuxième, troisième et quatrième numéros réels s’ils vont assez haut. Découvrez-les sur la page, ses trucs assez excitants et nous pouvons y arriver si suffisamment de personnes soutiennent le projet.

Nrama: Alors, terminons ceci sur une note légère – quel est chacun de vos sodas préférés … et vous appelez ça pop, soda ou autre chose?

Johnson: Il existe une marque appelée «Dang! C’est bien ‘qui vend une bière de racine de caramel écossais qui est époustouflante. Et je viens du sud, donc je dis toujours « soda ».

Palmiotti: Je suis un gars de coke. J’ai travaillé dans la publicité il y a des années et l’un de mes clients était Pepsi … eh bien, comme vous pouvez l’imaginer, nous ne pourrions jamais avoir de coke dans le studio, alors je l’ai bad-boyed et j’ai faufilé tout le temps et je suis devenu accro. J’ai arrêté de boire du soda il y a de nombreuses années parce que cela me met beaucoup de poids… mais écrire sur le soda m’aide à brûler les calories de mes doigts maintenant.