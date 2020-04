DAVE GIBBONS présente son expérience en direct HERO INITIATIVE; Met à jour ce sur quoi il travaille

Crédit: Hero Initiative



Le lundi Initiative des héros, l’organisme de bienfaisance dédié à aider les créateurs de bandes dessinées ayant des besoins médicaux ou financiers, a ajouté une nouvelle série d’expériences en direct mettant en vedette des professionnels de la bande dessinée offrant des séances de questions-réponses, des didacticiels et des œuvres d’art originales dans les salles de conférence en ligne Zoom à un nombre limité de fans.

Sur les dix nouveaux événements mis en vente lundi, cinq sont déjà complets.

Il y a encore des chaises ouvertes pour écrivain / artiste Dave Gibbons » Séance de 40 minutes à midi HE le vendredi 24 avril disponible à l’achat à Site Web de Hero Initiative.

Crédit: Hero Initiative



Comme les autres participants de la deuxième semaine, Mark Waid et Scott Snyder, nous avons récemment contacté Gibbons pour lui demander de participer à cette collecte de fonds pour aider ses collègues de la bande dessinée dans le besoin, les bandes dessinées et le coronavirus, et nous avons même glissé une question sur la récente réalisation de DC Horloge Doomsday événement, basé bien sûr sur la série historique de Gibbons et Alan Moore Watchmen.

Newsarama: Dave, il y a beaucoup de collecte de fonds, y compris de nombreux artistes et créateurs qui vendent des objets aux enchères et fournissent leurs services au profit des librairies de bandes dessinées, y compris l’effort # creators4comics. Pourquoi avez-vous choisi de faire un avantage Hero Initiative maintenant?

Dave Gibbons: Lorsque vous traversez une période difficile, il y a de grands organismes de bienfaisance et de grands efforts qui doivent être soutenus si vous le pouvez, mais vous devez également faire attention aux vôtres. Et certainement Hero Initiative s’occupe des miens – les nôtres – des écrivains et des artistes de bandes dessinées qui nous ont apporté tant de plaisir dans le passé, qui nous ont inspirés et continuent de nous inspirer.

Je pense que nous devons faire tout notre possible pour les surveiller. Beaucoup d’entre eux datent de l’époque avant les redevances et les frais de réimpression. Je pense qu’il est impératif de faire ce que nous pouvons pour aider Hero. Et dans mon cas particulier, m’asseoir et parler et répondre à des questions est quelque chose que j’aime faire de toute façon, c’est donc un moyen très facile de collecter de l’argent.

Nrama: Quels types de choses les fans peuvent-ils attendre et demander lors de votre prochaine expérience en direct Hero Initiative?

Gibbons: Fondamentalement, l’idée est de donner aux fans la possibilité de poser toutes les questions qu’ils ont toujours voulu me poser. J’ai fait quelques entretiens au fil des ans, mais je suppose qu’il y a encore des domaines sur lesquels certaines personnes souhaitent obtenir plus de détails. Je vais essayer de tout répondre. Évidemment, il y aura certains domaines sur lesquels j’essaierai de m’en tenir, mais j’attends avec impatience une entrevue très simple et honnête en tête-à-tête.

Nrama: De manière générale, comment votre travail a-t-il été affecté par l’arrêt du coronavirus? Travail à venir? Apparences d’escroquerie? Cela vous a-t-il touché directement d’un point de vue professionnel?

Gibbons: Je suis un homme d’État plutôt âgé de nos jours, et je ne fais vraiment rien comme la quantité de travail que j’avais l’habitude de faire, donc cela n’a pas eu un impact énorme sur moi, j’ai beaucoup de chance. Mais j’aime bien cuisiner quelque chose.

Ce sur quoi j’ai travaillé ces derniers temps, ce sont des conceptions et des histoires pour un jeu vidéo appelé Au-delà d’un ciel d’acier, publié par Revolution Software. J’ai fait des dessins de personnages, des histoires et une direction artistique générale, et ça se passe très bien. C’est la suite d’un jeu que nous avons fait dans les années 90. Mais maintenant, au lieu de petits sprites pixélisés qui courent sur un fond plat, il est maintenant entièrement rendu en 3D, son surround complet – une expérience vraiment immersive.

Cela a été une bonne chose de travailler, car nous pouvons toujours faire des téléconférences et partager des documents dans les deux sens. Donc, de ce point de vue, mon travail continue à peu près comme il était.

Crédit: DC



Nrama: Si nous pouvons nous faire plaisir pendant que nous avons le plaisir de votre oreille, maintenant que les DC Horloge Doomsday conclu il y a quelques mois, une dernière réflexion sur l’exécution de tout cela?

Gibbons: Ce que je dis toujours sur ce genre de Watchmen les add-ons, c’est que je ne dis toujours rien, ou je dis tout – et je n’ai pas le temps de tout dire et d’entrer dans les nuances, donc je ne dirai rien. Je pense que Gary Frank est vraiment un grand artiste, mais à part ça, il est peut-être préférable pour moi de ne pas commenter. Pour ne pas dire que Geoff Johns est un écrivain minable, mais j’aime particulièrement les œuvres de Gary. Vous voyez, une fois que vous parlez, il est facile d’approfondir.

—-

Les fans peuvent demander à Gibbons Horloge Doomsday ou Watchmen vendredi. Les créateurs participant aux événements de la semaine 2 (du 23 avril au 1er mai) avec disponibilité incluent Gibbons, Brian Azzarello, John McCrea, Ron Marz et Steve Borock.

Pour plus d’informations, visitez www.heroinitiative.org ou www.heroinitiative.org/merchandise/.