Dave Filoni Duel du discours de Fates explique tout l’arc de Prequel – / Film

Le meilleur moment de Star Wars: La menace fantôme est brûlé dans le cerveau de tous ceux qui l’ont vu: alors que la partition épique de John Williams retentit, Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi font face à Dark Maul, qui enflamme son sabre laser à double lame et s’engage dans un spectaculaire deux contre un bats toi.

C’est l’une des meilleures batailles au sabre laser en direct de la franchise, mais c’est plus que cela aussi. Entendre Guerres des étoiles gourou Dave Filoni dites-le, tout l’arc de la trilogie prequel repose sur ce moment. Écoutez Filoni expliquer la signification du duel ci-dessous.

Dave Filoni Duel du discours du destin

J’ai toujours pensé que «Duel of the Fates», le morceau de John Williams, faisait référence au combat symbolique entre le bien et le mal incarné dans le Qui-Gon / Obi-Wan contre Dark Maul. Mais vers la fin du dernier épisode de Disney Gallery: Le Mandalorien, la série documentaire en coulisses détaillant la production de l’émission originale de Disney +, Dave Filoni a expliqué sa lecture de ce combat et a replacé le tout dans un nouveau contexte. Le combat ne concerne aucun des combattants du tout… il s’agit d’Anakin Skywalker.

Les gens étaient trop occupés à discuter de Jar Jar Binks pour le remarquer. pic.twitter.com/ihuGXQdgiT – Adam Hlavac (@adamhlavac) 10 mai 2020

Pour moi, la meilleure chose à propos de cette vidéo est de voir des réalisateurs comme Bryce Dallas Howard et Rick Famuyiwa et même Le Mandalorien showrunner Jon Favreau tenue dans un silence ravi aux pieds d’un Guerres des étoiles Maître. Je trouve toujours cool de voir de haut niveau mettre n’importe quel ego de côté et simplement s’asseoir tranquillement et écouter au lieu d’avoir besoin d’attirer l’attention d’une pièce, et il est clair que tout le monde autour de cette table a un respect pour la vaste connaissance de Filoni de toutes choses Guerres des étoiles et ils sont impatients d’apprendre tout ce qu’ils peuvent de lui.

Nous faisons des récapitulations hebdomadaires de Disney Gallery: Le Mandalorien à / Film, alors assurez-vous de consulter notre article complet sur cet épisode le plus récent pour en apprendre des tonnes d’autres détails et des histoires cool sur les coulisses de la réalisation du premier live-action Guerres des étoiles spectacle. Et comme vous pouvez le voir, c’est aussi bien plus que seulement Le Mandalorien. Vous ne savez jamais ce que vous apprendrez ensuite.

