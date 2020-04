Dave Bautista tire sur les partisans de Trump et met Bernie Sanders

Superstar mondiale du divertissement Dave Bautista couper une promo cinglante sur les partisans de Le président Donald Trump sur Twitter tout en mettant sur l’ancien candidat démocrate à la présidentielle Bernie Sanders. Bautista a retweeté l’un des tweets de Sanders enterrant le président sur l’inégalité des richesses. « 282 000 000 000 $ », Sanders tweeté. « C’est à quel point les milliardaires américains ont augmenté leur richesse en moins d’un mois, tandis que plus de 22 millions ont perdu leur emploi. Ce système de cupidité sans entraves est moralement obscène. Il est temps de faire passer les familles de travailleurs en premier – pas les milliardaires. »

Bautista ajoutée au message de Sanders, « Ce qui déconcerte pourquoi les Américains de la classe ouvrière soutiennent ce #FakePresident. Les mêmes personnes qui pensent être patriotiques en soutenant le président le plus autocratique que nous ayons jamais eu. #wannabedictator #braindeadmorons. » Les commentaires de Bautista sur Trump pourraient-ils débarquer l’ancien champion dans les coulisses de la niche à la WWE?

Comme Bautista, Donald Trump est membre du WWE Hall of Fame. Le président du catch depuis Abraham Lincoln, Trump est en étroite collaboration avec la famille McMahon, qui a aidé à financer sa campagne présidentielle de 2016. Linda McMahon est un ancien membre du cabinet de Trump et dirige actuellement un super PAC pro-Trump, une position qui a aidé la WWE à obtenir une exemption spéciale pour continuer à filmer pendant les commandes de séjour à domicile en Floride. Vince McMahon a récemment été nommé au sein d’un groupe de travail présidentiel sur le redémarrage de l’économie. Et même Cody Rhodes, vice-président exécutif de l’organisation de lutte rivale AEW, a défendu Trump en aimant un tweet suggérant un autre lutteur Sami Zayn «retourner au Canada» s’il n’aimait pas les actions du président. Et clairement, Bautista n’a pas vérifié auprès de son ami et ancien compagnon de l’évolution, Triple H, car Haitch a déjà visité le bureau ovale pour voir Trump et a été félicité par le président samedi matin pour ses 25 ans de carrière à la WWE.

Observateur de lutte Dave Meltzer prêté foi à la théorie selon laquelle Bautista pourrait obtenir de la chaleur à cause de ses commentaires, retweetant le post de Bautista et l’écriture, « Le plus triste est que tant de gens ignoreront les faits réels du message que vous avez retweeté simplement à cause de qui il est. Beaucoup trop choisissent et suivent les côtés tout en ignorant tout le reste. Le mois dernier l’a prouvé. » Les notes de Trump sont rapidement venues pour Meltzer dans les réponses, ce qui l’a incité à ajouter, « Et les réponses à cela prouvent le point. »

