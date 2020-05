Dave Bautista tire à nouveau sur Trump, mais met toujours Bernie Sanders

Dave Bautista poursuit son programme avec le WWE Hall-of-Famer Le président Donald Trump. Bautista est un critique de longue date du président malgré le fait que les deux hommes aient des liens étroits avec l’industrie de la lutte professionnelle. Trump, qui a accueilli WrestleMania 4 et 5 à sa station d’Atlantic City et a participé au record WrestleMania 23 dans la bataille des milliardaires, est le président le plus catcheur depuis Abraham Lincoln. Bautista, cependant, est un lutteur professionnel accompli à part entière.

En avril, Bautista a coupé une promo sur les partisans de Trump, déclarant que cela « déconcerte pourquoi les Américains de la classe ouvrière soutiennent ce #FakePresident. Les mêmes personnes qui pensent être patriotiques en soutenant le président le plus autocratique que nous ayons jamais eu. #Wannabedictator #braindeadmorons. » Cette décision était surprenante étant donné que Trump n’est pas seulement un membre du Temple de la renommée de la WWE, mais parce que l’amitié et les liens financiers entre les McMahons et Trump ont été un facteur déterminant pour que la WWE soit déclarée une entreprise essentielle afin que l’entreprise puisse continuer à opérer en Floride pendant la pandémie de Coronavirus.

Néanmoins, Bautista a poursuivi sa querelle avec le président sur Twitter mardi par tweeter, « Ce n’est pas une émission de télé-réalité @realDonaldTrump. Vous êtes la honte la plus indigne d’avoir jamais occupé le poste de @ POTUS…. #FakePresident. » L’animal répondait à une vidéo de Trump saccageant George Conway. Bautista a également mis sur son candidat présidentiel préféré, Bernie Sanders, encore une fois, tweeter dimanche en réponse à une vidéo du représentant Justin Amash, « C’est pourquoi @SenSanders devrait être président. »

Est-ce que Bautista se prépare à un match par équipe, peut-être entre lui et Sanders contre Trump et son ami, Triple H? Bautista a affirmé s’être retiré de la lutte après son match à WrestleMania 35, mais une équipe de tag entre ces deux alliances mettrait vraiment des culs dans les sièges. J’espère que la WWE est assez intelligente pour mettre de côté ses sentiments personnels à propos de Bautista tirant sur son ami, le président, et offrir des camions d’argent aux quatre hommes pour que ce match se produise.

