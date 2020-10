Dave Bautista Stars dans Thriller Sci-Fi – / Film

Dave Bautista joue encore un autre aventurier intergalactique dans le thriller de science-fiction «irrévérencieux» Les plus recherchés de l’univers. San Andreas et Déchaînement réalisateur Brad Peyton est sur le point de réaliser et de produire le film de science-fiction à gros budget.

Collider rapporte que Dave Bautista passe d’un gang hétéroclite de criminels cosmiques à un autre. le gardiens de la Galaxie star a signé pour produire et jouer dans le film fantastique de science-fiction «irrévérencieux» Les plus recherchés de l’univers, du réalisateur Brad Peyton, dont les autres crédits de réalisation comprennent Voyage 2: l’île mystérieuse et Chats et chiens: la revanche de Kitty à gogo.

F. Scott Frazier et Jimmy Loweree a écrit le scénario, qui se déroule dans une «petite ville qui va avoir une grande surprise – et un combat pour la survie du monde – quand un vaisseau spatial transportant les criminels les plus recherchés et les plus dangereux de l’univers s’écrase dans leur arrière-cour. Le fils du shérif devient bientôt un héros lorsqu’il se retrouve à aider un soldat de la paix intergalactique (Bautista) à empêcher le groupe hétéroclite de prisonniers extraterrestres de s’échapper et de conquérir le monde.

Peyton dirigera et produira le film à gros budget sous sa bannière ASAP Entertainment avec Jeff Fierson, tandis que Bautista produira via sa société Dream Bros Entertainment avec Jonathan Meisner.

«Jeff et moi sommes extrêmement heureux de faire équipe avec Dave, Jonathan et AGC sur ce projet», a déclaré Peyton dans un communiqué. «Scott et Jimmy sont des écrivains formidables et ont conçu le mât parfait de science-fiction qui s’intègre parfaitement dans la marque ASAP et mes sensibilités de réalisation. Nous ne pourrions pas être plus ravis de continuer Les plus recherchés de l’univers! C’est le type d’aventure amusante, mystérieuse et irrévérencieuse dont nous avons tous besoin en ce moment.

La carrière d’acteur de Bautista a été l’un des choix passionnants et radicaux, en particulier pour un ancien combattant de la WWE – Bautista traçant un début de carrière beaucoup plus intéressant que d’autres anciens combattants pro comme Dwayne Johnson et John Cena. Bautista a éclaté en grand avec son rôle dans James Gunn gardiens de la Galaxie et est apparu régulièrement dans des films de science-fiction de haut niveau depuis, avec un petit rôle transformateur dans Blade Runner 2049, et une prochaine réunion avec son Blade Runner 2049 réalisateur Denis Villeneuve dans le prochain Warner Bros. Dune. Bautista joue également dans le film Zombie Heist de Zack Snyder pour Netflix, Armée des morts. Bautista a clairement trouvé un foyer dans la science-fiction, bien que cette équipe avec Peyton puisse entraîner son attrait le plus courant depuis qu’il a formé un enfant à être un espion.

Production pour Les plus recherchés de l’univers devrait démarrer au printemps, et les studios AGC de Stuart Ford et CAA Media Finance commenceront les ventes mondiales dans les semaines à venir.

