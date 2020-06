Dave Bautista Comedy My Spy débute sur Amazon Prime Video le 26 juin

Mon espion, la nouvelle comédie familiale avec Dave Bautista, fera ses débuts sur Amazon Prime Video le 26 juin. Le film a vu de nombreux changements et changements de date de sortie au cours de la dernière année et a été repris par Amazon en avril. Le film devait initialement sortir en août de l’année dernière, puis à nouveau de janvier au 13 mars, puis a été repoussé au 17 avril. Cela aurait vu Mon espion prendre la date Trolls World Tour abandonné pour remplacer le dernier film de Bond Pas le temps de mourir, qui lui-même a été retardé jusqu’en novembre. Vous pouvez voir la bande-annonce de My Spy ci-dessous.

My Spy Trailer and Synopsis

« Mon espion suit JJ, un agent endurci de la CIA (Dave Bautista) qui a été rétrogradé et se retrouve à la merci d’une fille précoce de 9 ans, nommée Sophie (Chloé Coleman) où il a été envoyé à contrecœur à contrecœur pour surveiller sa famille. . Lorsque Sophie découvre des caméras cachées dans son appartement, elle utilise son sens de la technologie pour localiser où se déroule l’opération de surveillance. En échange de ne pas faire sauter la couverture de JJ, Sophie le convainc de passer du temps avec elle et de lui apprendre à être une espionne. Malgré sa réticence, JJ trouve qu’il n’est pas à la hauteur du charme et de l’esprit désarmant de Sophie. «

Mon espion a déjà ouvert dans certains territoires, où il faisait de très bonnes affaires. La sortie numérique met fin à la saga de l’un des films les plus contestés dans la mémoire récente, non nommé Les nouveaux mutants. Dave Bautista devient rapidement le nouveau Dwayne Johnson, ce qui peut être une comparaison injuste mais facile à faire car ils ont tous deux fait leurs débuts à la WWE. On dirait qu’il suit The Rock’s Hollywood Playbook, ce qui signifie qu’il rejoindra The Fast Saga dans la partie 10. Lui et sa co-star Chole Coleman ont une excellente chimie ici, et le film a l’air amusant. C’est dommage que nous ne puissions pas voir cela dans les cinémas du pays, mais cela pourrait mieux fonctionner pour le film à long terme.

