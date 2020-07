Davantage d’enfants devraient recevoir des repas scolaires gratuits, de la nourriture des fêtes et des bons pour les empêcher de souffrir de la faim, selon un examen du système alimentaire britannique

Les enfants pauvres devraient avoir davantage accès à des aliments nutritifs grâce à des repas scolaires gratuits, à des colis alimentaires pour les fêtes et à des bons de réduction pour éviter que des milliers de personnes ne souffrent de la faim en permanence, a conclu un rapport du gouvernement. et une «urgence médicale» avec un décès sur sept lié à une mauvaise alimentation – presque aussi élevé que le nombre de décès dus au tabagisme. Les conclusions de Henry Dimbleby, co-fondateur de la chaîne de restaurants Leon, chargé d’élaborer la stratégie par Michael Gove, venez alors que Boris Johnson lance une campagne de lutte contre l’obésité qui visera à empêcher les entreprises d’encourager les consommateurs à acheter des produits alimentaires malsains.Le bulletin i Politiques a coupé le bruit M. Dimbleby a recommandé que le gouvernement cible le soutien aux jeunes enfants afin qu’ils ne le fassent pas. tomber dans un cycle d’obésité au début de la vie. Il a déclaré que des repas scolaires gratuits devraient être offerts à chaque enfant dont les parents réclament un crédit universel, plutôt qu’à ceux dont le revenu du ménage est inférieur à 7400 £ – cela rendrait 1,5 million d’élèves supplémentaires éligibles à des repas gratuits, qui sont généralement plus nutritifs que Les enfants continueront à avoir accès à des repas scolaires gratuits pendant les vacances d’été (Photo: PA) Le rapport appelle également à l’extension du programme existant d’activités de vacances et de restauration: actuellement, seuls 50000 enfants peuvent participer à la programme, qui propose des activités de plein air et un repas chaud aux enfants qui pourraient autrement souffrir de la faim. Cette année, tous les enfants bénéficiant de repas scolaires gratuits reçoivent des bons pour de la nourriture gratuite pendant les vacances d’été, mais les ministres ne se sont pas engagés à poursuivre dans cette voie à l’avenir. Sa troisième recommandation majeure est de déployer des bons «bon départ» pour les fruits, les légumes et le lait plus largement – afin que chaque femme enceinte et mère d’un jeune enfant les obtienne si elle réclame un crédit universel – et augmente leur valeur de 3,10 £ par semaine à 4,25 £. M. Dimbleby a déclaré: «L’un des misérables héritages de Covid-19 est probablement une augmentation spectaculaire du chômage et de la pauvreté, et donc de la faim. Les effets de la faim sur les jeunes corps (et esprits) sont graves et durables et exacerbent les inégalités sociales. Le gouvernement doit agir rapidement pour consolider l’alimentation des enfants les plus démunis en utilisant les mécanismes existants et éprouvés. » Lire la suite La moitié des enseignants anticipent une augmentation de la faim chez les enfants en septembre, alors que la demande de repas scolaires supplémentaires augmentera. Avertissement commercial Les ministres devraient s’opposer fermement aux tentatives des États-Unis de convaincre la Grande-Bretagne d’abaisser ses normes agricoles existantes, a également révélé la revue. Il a appelé à la création d’un programme permettant d’importer des aliments de l’étranger conformes aux normes britanniques une fois qu’ils sont certifiés – ce qui signifie, par exemple, que le bœuf américain qui n’a pas été traité aux hormones pourrait être vendu en Grande-Bretagne. comme une «occasion unique dans une vie» de donner l’exemple pour l’avenir, mais avertit que le Parlement doit avoir le droit légal d’examiner tous les futurs accords commerciaux. Minette Batters du Syndicat national des agriculteurs a accueilli cet appel en déclarant: «Nos agriculteurs sont à juste titre fiers des normes élevées qu’ils maintiennent. Maintenant que le Royaume-Uni peut suivre sa propre voie à travers le commerce, il doit veiller à ce que nos normes environnementales, de bien-être animal et de sécurité ne soient pas compromises afin que nos agriculteurs puissent continuer à produire des aliments durables de haute qualité. »Le secrétaire à l’Environnement, George Eustice, a déclaré:« Je voudrais pour remercier Henry Dimbleby et son équipe pour leur travail au cours de la dernière année pour examiner notre système alimentaire et le rôle vital qu’il joue dans toutes nos vies. Au cours des derniers mois, notre industrie alimentaire a fait preuve d’un courage incroyable pour faire face aux défis sans précédent du coronavirus. Toute notre chaîne d’approvisionnement a travaillé 24 heures sur 24 pour garder la nation nourrie, tandis que le gouvernement a investi des niveaux records pour soutenir les plus vulnérables de notre société. «Mais nous savons qu’il y a plus à faire, et nous examinerons attentivement ce rapport indépendant et ses recommandations alors que nous sortons de la pandémie et construisons un système alimentaire plus solide pour l’avenir.

