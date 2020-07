D’autres spécifications Zenfone 7 sont dévoilées alors que le prochain produit phare 5G d’Asus obtient la certification sans fil

L’information la plus immédiatement visible est probablement la batterie de 5000 mAh, assortie au Zenfone 6 de l’année dernière, associée à une charge rapide de 30 W pour des recharges plus rapides.Les deux sont d’excellentes nouvelles pour les utilisateurs qui ont besoin de plus de puissance que jamais pour une utilisation accrue.

La liste suggère également un stockage massif de 512 Go qui peut être étendu jusqu’à 2 To via microSD, ce qui en fait l’un des derniers fleurons à offrir cette fonctionnalité autrefois commune. En ce qui concerne la connectivité, le Zenfone 7 a également ses bases couvertes avec tout ce que vous attendez d’un appareil de pointe, comme la prise en charge 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 et NFC, bien sûr.

Diverses sources ont déjà divulgué un certain nombre d’autres détails, et l’appareil devrait faire basculer le dernier chipset Snapdragon et un énorme 16 Go de RAM pour garder tout super rapide. Fait intéressant, on dit également qu’il marque retour du design distinctif de la caméra flip du Zenfone 6, de sorte que le module de caméra arrière principal peut également fonctionner comme caméra selfie.

Asus n’est guère le plus grand nom de l’industrie du mobile, mais l’année dernière Zenfone 6 était un cheval noir inattendu du paysage phare de 2019 avec son design innovant et son prix bas. D’après ce que nous savons jusqu’à présent, le Zenfone 7 semble être un appareil encore plus impressionnant, selon le prix.

Le dernier Zenfone devrait également avoir un écran de 6,7 pouces, contre 6,4 pouces sur son prédécesseur. L’écran LCD du Zenfone 6 était l’un des seuls points faibles de l’appareil, avec juste des couleurs, une netteté et un contraste moyens, nous sommes donc ravis de voir si le modèle de cette année offrira des améliorations.

Il y a aussi des rumeurs d’un Zenfone 7 Pro distinct, bien que nous devions peut-être attendre les annonces officielles avant de tirer des conclusions. Quoi qu’il en soit, le Zenfone 7 semble presque prêt à être lancé, alors bientôt nous saurons ce qu’il a à offrir d’autre.