Âgé de 16 ans, le dauphin du film L’Incroyable Histoire de Winter le dauphin est décédé

Le film familial, qui a débuté en 2011, était largement basé sur le véritable parcours de Winter le dauphin, qui a perdu sa queue quand il était petit. Suivant le lien d’amitié entre un garçon de 11 ans et un dauphin blessé, le film mettait en vedette Harry Connick Jr, Morgan Freeman, Nathan Gamble, Ashley Judd et Kris Kristofferson.

Winter le dauphin est décédé. Le dauphin de 16 ans, qui a joué dans deux films pour Warner Bros, résidait au Clearwater Marine Aquarium en Floride et souffrait apparemment d’une occlusion gastro-intestinale. Il est décédé d’un arrêt cardiaque soudain alors qu’une équipe de vétérinaires et de techniciens tentait de le soigner.

Winter a tragiquement perdu sa queue à seulement deux mois, après qu’elle ait été prise dans un piège à crabes en 2005. Réalisé par Charles Martin Smith, L’Incroyable Histoire de Winter le dauphin a rapporté plus de 95 millions de dollars dans le monde pour un budget de 37 millions de dollars. Le film a attiré l’attention du monde entier sur Winter et a été salué par les amis des animaux pour avoir mis en lumière son sort tout en servant de source d’inspiration aux personnes auxquelles il manque un membre.

Winter le Dauphin - Bande Annonce Officielle (VF) - Morgan Freeman / Nathan Gamble

Lire cette vidéo sur YouTube

Une suite, L’Incroyable Histoire de Winter le dauphin 2, est sortie en 2014 et s’est concentrée sur la vie de Winter après le décès de sa mère porteuse. L’Incroyable Histoire de Winter le dauphin 2 n’a pas été un aussi grand succès, gagnant moins d’argent au box-office et moins de critiques positives de la part des critiques. Cependant, le film a été salué pour son message en faveur des animaux, et Winter le dauphin manquera sûrement aux fans du film.