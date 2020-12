Dauntless Reforged sort demain sur PS5

Phoenix Labs sera votre RPG d’action gratuit à 2 jeux Dauntless Reforged sortie sur PlayStation 5 demain, jeudi.

le Dauntless Reforged La mise à jour change la façon dont les îles Brisées seront chassées. À Reforgé il s’agit du rythme de Intrépide changer. Les joueurs ne se concentrent plus uniquement sur l’alignement pour une chasse à la fois, car les poursuites et les patrouilles seront supprimées du jeu. Au lieu de cela, réduisez les temps d’arrêt en introduisant un type de chasse plus durable avec des systèmes de progression plus profonds.

Dans l’ensemble, vous pouvez vous attendre:

Neuer Hunt Type: Terrains de chasse

17 îles remaniées pour terrains de chasse

1 toute nouvelle île pour terrains de chasse

Planeurs

Événements de l’île

Système de progression du chemin de Slayer

Système Class XP et Prestige Rework

Refonte du nivellement des engrenages

Avec la nouvelle mise à jour pour Intrépide il est également garanti que vous avez beaucoup plus de contenu dans le revers pendant des mois et des années à l’avance.

Plus de détails sur Dauntless Reforged peut être trouvé dans une spéciale sur le blog officiel PlayStation.