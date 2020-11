Dates de l’Open d’Australie prévues dans 2 semaines – tennis

in

Tennis Australia affirme que les dates de l’Open d’Australie de l’année prochaine à Melbourne devraient être connues d’ici deux semaines. Le directeur général Craig Tiley répondait dimanche à des informations non fournies selon lesquelles le grand chelem d’ouverture de la saison pourrait être repoussé jusqu’en février, mars ou même plus tard.

Le tournoi devrait débuter le 18 janvier. Mais des questions subsistent sur les dispositions de quarantaine pour les joueurs et leur entourage – environ 2 500 personnes.

Dans un communiqué, Tiley a déclaré que Tennis Australia «faisait tout ce qui était en son pouvoir pour finaliser l’été de tennis le plus rapidement possible».

« Notre intention est d’offrir un été dans des conditions qui permettent aux joueurs de se préparer et de performer au mieux et aux supporters de profiter de leurs efforts – le tout dans un environnement sûr pour tous », a-t-il déclaré.

Le premier ministre de l’État de Victoria, Daniel Andrews, a déclaré que le gouvernement s’efforçait de régler les problèmes de quarantaine. La réticence précédente du gouvernement à autoriser les joueurs à arriver avant le 1er janvier avait été un obstacle à la confirmation des dates des tournois.

Avec une obligation de terminer 14 jours dans l’isolement géré, les joueurs pourraient ne pas avoir été libérés jusqu’à quelques jours avant le début des matchs.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec le gouvernement victorien sur un plan qui prend en compte les besoins des joueurs, des fans, de nos partenaires et du personnel et qui est d’un avantage majeur pour les économies victorienne et australienne », a déclaré Tiley.

«Nous poursuivons nos discussions urgentes avec les autorités sanitaires locales concernant les exigences de mise en quarantaine et de biosécurité et sommes convaincus que nous aurons des décisions bientôt.»

Tiley a déclaré que TA est «parfaitement consciente» du besoin de certitude, mais aussi de parvenir à une solution avec le gouvernement de l’État qui assure la sécurité de toute la communauté.

«Nous sommes impatients d’annoncer la date de mise en vente de nos billets dès que tous les arrangements avec les autorités compétentes seront finalisés et que nous aurons plus d’informations sur la taille des foules. Nous prévoyons que cette date de mise en vente aura lieu dans les deux prochaines semaines », a-t-il déclaré.

Tiley a déclaré que les informations selon lesquelles le tournoi pourrait être retardé, même jusqu’en avril, sont des «spéculations».

Melbourne, la deuxième plus grande ville d’Australie, a été durement touchée par le COVID-19 pendant l’hiver, mais a maintenant passé 23 jours sans nouvelle infection.

