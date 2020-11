Date et heures de sortie de la première internationale – .

in

Haikyuu au sommet / Production IG

Haikyu To The Top est officiellement revenu sur le terrain, mais à quelle date et heure l’épisode 21 de l’anime sportif à succès sortira-t-il dans le monde?

De sa narration et ses personnages à ses millions de fans à travers le monde, il n’y a sans doute aucun autre anime de sport comme Haikyu.

Le dernier opus de l’anime à succès, To The Top, est revenu triomphant de sa pause de mi-saison et est prêt pour un autre deuxième cours à succès.

Cependant, les fans du monde entier se demandent maintenant à quelle date et heure l’épisode 21 de To The Top sortira dans leur région.

L’épisode 21 de Haikyu To The Top sera présenté en première le vendredi 20 novembre pour les utilisateurs premium et le vendredi 27 novembre pour les utilisateurs gratuits sur Crunchyroll.

Haikyu To The Top épisode 21: Pacific Time

L’épisode 21 de Haikyuu To The Top devrait sortir à 11 h 45 PST le vendredi 20 novembre.

Première de l’épisode 21: Central Time

L’épisode 21 de Haikyuu To The Top devrait sortir à 13 h 45 CST le vendredi 20 novembre.

Haikyu To The Top épisode 21: Heure de l’Est

L’épisode 21 de Haikyuu To The Top devrait sortir à 14 h 45 HNE le vendredi 20 novembre.

Haikyu To The Top épisode 21: Heure britannique

L’épisode 21 de Haikyuu To The Top devrait sortir à 19 h 45 GMT le vendredi 20 novembre.

Première de l’épisode 21: Heure européenne

L’épisode 21 de Haikyuu To The Top devrait sortir à 20h45 CET le vendredi 20 novembre.

Haikyu To The Top épisode 21: Heure de la Corée

L’épisode 21 de Haikyuu To The Top devrait sortir à 04h45 KST le samedi 21 novembre.

Haikyu To The Top Épisode 21: Heure de l’Australie

L’épisode 21 de Haikyuu To The Top est prévu pour 6h15 ACST le samedi 21 novembre.

REMARQUE: Ces horaires sont basés sur le calendrier de diffusion des épisodes précédents et seront diffusés aux heures décrites la semaine suivante pour les téléspectateurs gratuits sur Crunchyroll.

