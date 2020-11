Date et heure de sortie du dernier drame coréen de Netflix – .

Do Do Sol Sol La La Sol / KBS / Netflix

À quelle date et heure la sortie de l’épisode 10 du hit K-drama Do Do Sol Sol La La Sol sur Netflix? Nous avons résumé la première internationale!

2020 a été une excellente année pour les drames coréens sur Netflix. Non seulement des séries comme Itaewon Class, Extracurricular et The King Eternal Monarch sont devenues des classiques instantanés, mais des émissions comme Stranger et Kingdom ont également fait des retours triomphants.

Le dernier ajout à la bibliothèque de drames K à succès de Netflix est la comédie romantique « Do Do Sol Sol La La Sol », une série qui apporte définitivement le divertissement léger dont nous avons tous besoin en ce moment.

Dans cet article, nous détaillons la date et l’heure de sortie de l’épisode 10 de Do Do Sol Sol pour les fans du monde entier.

L’épisode 10 de Do Do Sol Sol La La Sol sortira sur Netflix le jeudi 5 novembre 2020.

Do Do Sol Sol épisode 10: Pacific Time

L’épisode 10 de Do Do Sol Sol La La Sol devrait sortir sur Netflix à 7 heures du matin, heure du Pacifique, le jeudi 5 novembre.

Maintenant, c’est ce que j’appelle un type de flirt ringard. Mais je ne peux pas avec la réaction de Jun après avoir envoyé ce texte. Cela m’a fait rire. Lee Jae Wook me vole vraiment le cœur dans ce drame. Kdrama: Do Do Sol Sol La La Sol pic.twitter.com/98LrZBMd9z – zeppeliin @Playing Genshin Impact (@zeppelliiin) 29 octobre 2020

Première de l’épisode 10: Central Time

L’épisode 10 de Do Do Sol Sol La La Sol devrait sortir sur Netflix à 9 heures, heure centrale, le jeudi 5 novembre.

Do Do Sol Sol épisode 10: Heure de l’Est

L’épisode 10 de Do Do Sol Sol La La Sol devrait sortir sur Netflix à 10 heures, heure de l’Est, le jeudi 5 novembre.

Do Do Sol Sol épisode 10: Heure britannique

L’épisode 10 de Do Do Sol Sol La La Sol devrait sortir sur Netflix à 15 heures, heure britannique, le jeudi 5 novembre.

Première de l’épisode 10: Heure européenne

L’épisode 10 de Do Do Sol Sol La La Sol devrait être diffusé sur Netflix à 16 heures, heure d’Europe centrale, le jeudi 5 novembre.

Do Do Sol Sol épisode 10: Japan Time

L’épisode 10 de Do Do Sol Sol La La Sol devrait sortir sur Netflix à 23 heures, heure du Japon, le jeudi 5 novembre.

Première de l’épisode 10: Australia Time

L’épisode 10 de Do Do Sol Sol La La Sol devrait sortir sur Netflix à 00 h 30, heure du Pacifique, le vendredi 6 novembre.

REMARQUE: Les heures décrites sont basées sur l’heure de sortie des épisodes précédents et sont susceptibles de changer en fonction de la première sur les réseaux nationaux en Corée du Sud.

