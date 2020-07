Date de sortie prévue et ce que nous savons jusqu’à présent

– – – – – – Alors que le monde a été durement touché par la pandémie de coronavirus, l’industrie du divertissement en a été la plus touchée. Toutes les maisons de production ont arrêté leurs travaux. Une de ces séries qui a souffert de repoussements et de retards est Killing Eve. La série de BBC America allait lancer son quatrième opus. Mais à la grande consternation des fans, Covid-19 avait d’autres plans pour cela. Il semble donc que même l’assassin Villanelle ne puisse pas battre COVID-19. Sommes-nous déjà en train de tuer la saison 4 de la veille? Eh bien, les plans de démarrage de la production en août ont été établis plus tôt. Mais il semble qu’ils aient été repoussés indéfiniment. Nous ne saurons pas ce qu’Eve Polastri et Villanelle ont décidé sur le pont pendant assez longtemps. Le drame plein de tension Killing Eve a 3 saisons réussies. Toutes les saisons ont eu huit épisodes. De plus, tous ont été lancés en avril. Bien que les créations aient le même calendrier à l’esprit, les choses ne se sont pas bien passées. Alors, maintenant, les fanatiques devront peut-être attendre 2021 pour une nouvelle saison rafraîchissante. Pourquoi Killing Eve Season 4 est-il retardé? Eh bien, la raison évidente est le coronavirus. Cependant, la production de la série Killing Eve est assez différente. Il englobe diverses régions d’Europe. Ainsi, il est encore plus difficile de verrouiller le paramètre en raison de l’incertitude dans le monde. La saison 1 a été tournée principalement au Royaume-Uni et à Paris. Cependant, l’Italie, la Russie et d’autres pays du continent faisaient partie du mélange. De même, la production de la saison 2 a été principalement réalisée en Italie et un épisode important a été tourné à Amsterdam. La saison 3 de Killing Eve a impliqué beaucoup de Russie (Roumanie), d’Italie et du Royaume-Uni. Killing Eve Season 4 a également d’autres problèmes Ce délai indéfini ne se produit pas la première fois. Killing Eve La saison 4 a connu un certain nombre de repoussements jusqu’à présent. La controverse a déjà assombri le spectacle. En outre, cette fois, un tweet de l’écrivain du personnel, Kayleigh Llewellyn, est le coupable. Le 12 juin, elle a publié un tweet avec une photo de la salle de l’écrivain de Killing Eve. Cependant, le tweet a été rapidement supprimé, quelque chose a piqué l’intérêt des téléspectateurs. Apparemment, tous étaient blancs et cela semblait hors de propos aux Twitteratis en 2020. Oh a déclaré à Deadline que le Royaume-Uni était loin derrière la diversité du monde. Killing Eve La saison 3 nous a laissé un tas de questions rendant la saison prochaine plus intrigante. Attendons la saison 4 de Killing Eve pour nous fournir toutes les réponses dont nous rêvons. – – –

