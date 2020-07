– – – – – – Diablo saison 3 est un jeu de rôle d’action hack-and-slash qui est un jeu très intéressant à jouer. Diablo 3 est développé et publié par Blizzard Entertainment. Le mode de ce jeu est Single et Multijoueur. Il est produit par Alex Mayberry et réalisé par Jay Wilson. Les jeux sont principalement attirés par la conception, le concepteur de ce jeu est donc Kevin Martens. Principalement programmeur joue un rôle essentiel dans chacun des jeux, Jason Regier est le programmeur de ce Diablo 3. Diablo 3: Date de sortie Les plates-formes de ce gameplay et leurs dates de sortie sont Microsoft Windows et OS X ont été publiées en mai 2012. PlayStation 3 et Xbox 360 sont sortis en septembre 2013. PlayStation 4 et Xbox One ont sorti ce jeu en août 2014. Nintendo Switch sort en novembre 2018. Diablo 3: version Ultimate Evil Edition en août 2014, Diablo 3: Eternal Collection est sorti en juin 2017 et Nintendo Switch en novembre 2018. Il y a sept personnages que les joueurs choisissent de jouer, Barbarian, Crusader, Demon Hunter, Monk, Necromancer, Witch Doctor ou Wizard, ils sont chargés de vaincre le Lord of Terror, Diablo qui est dans le jeu précédent de la séries. Intrigue de la saison 3 de Diablo Ce gameplay se déroule dans un sanctuaire, vingt ans après les événements de Diablo 3 dans le monde fantastique et sombre de cette série Diablo. Deckard Cain disparaît dans un trou profond dans le sol qui est arrivé par une étoile mystérieuse tombant du ciel. Il a 4 actes de ce gameplay. Ce Diablo 3 permet aux joueurs de comprendre toutes les réponses cachées dans Diablo 2. Diablo 3 permet aux joueurs de choisir leur propre mode et il a de nombreuses classes intéressantes. Une tâche intéressante a eu lieu dans ce jeu. Dans Diablo 4, ils expliquent et révèlent tous leurs rebondissements du jeu. Conclusion C’est l’un des jeux de chasse qui est intéressant à jouer et qui permet aux joueurs d’accéder au mode multijoueur qui est aimé par les joueurs. Et de nombreuses armes spéciales sont disponibles pour jouer. Ces chasseurs utilisent deux ressources dans la bataille: la haine et la discipline. J’espère que ces informations utiles sur Diablo 3 seront utiles à leurs fans et restez à l’écoute pour plus de mises à jour. – – –

