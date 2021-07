Date de sortie de Kaguya-sama : Love Is War Chapitre 234

Kaguya-sama : Love is a War Chapter 234 est prévu pour une première le 5 août 2021, selon les sources officielles du manga. Les scans chinois bruts pour Kaguya-sama: Love Is War Chapitre 234 sont publiés 2-3 jours avant la première du manga, et les premiers spoilers pourraient être publiés plus tôt cette semaine.

Kaguya-sama 234 : Où lire des mangas en ligne ?

En d’autres termes, les fans peuvent lire Kaguya-sama: Love Is War Chapitre 234 en ligne sur les sites Web officiels et les applications multimédias de V-Jump. Vous pouvez obtenir le meilleur manga à partir de sources officielles car cela améliore la qualité de l’histoire.

Lire Kaguya Sama : Love is War

Kaguya Sama est une série manga de comédie romantique d’Aka Akasaka au Japon. Il a fait ses débuts dans le magazine Miracle Jump de Shueisha en mai 2015, avant de passer au Weekly Young Jump en mars 2016. Le manga est autorisé en anglais par Viz Media en Amérique du Nord.

De janvier à mars 2019, une adaptation animée en 12 épisodes de la série télévisée A-1 est diffusée au Japon, suivie d’une deuxième saison en 12 épisodes d’avril à juin 2020. Un épisode OVA sortira en 2021 et une troisième saison a été annoncé. Au Japon, le film d’action en direct de Hayato Kawai a été créé en septembre 2019. La série animée est distribuée en Amérique du Nord par Aniplex of America.

Miyuki Shirogane et Kaguya Shinomiya sont les meilleurs représentants des étudiants de la prestigieuse Shuchiin Academy. Miyuki est la présidente du conseil étudiant et ses pairs et mentors la considèrent comme la meilleure étudiante du pays. A ses côtés, la vice-présidente Kaguya, fille aînée de la riche famille Shinomiya, excelle dans tous les domaines. Ils forment le couple parfait et tous les étudiants du campus les admirent avec envie.

Bien qu’ils soient amoureux, aucun d’eux ne veut l’admettre. Celui qui admet la défaite en premier sera examiné et choisi le moindre des deux maux. Miyuki et Kaguya sont déterminés à triompher avec honneur et fierté sur le champ de bataille de l’amour !