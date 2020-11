Date de sortie, heure et spoilers pour le manga révélés – .

in

Attaque sur Titan / Wit Studio / MAPPA

Le prochain chapitre du manga Attack on Titan approche à grands pas, mais à quelle heure les fans devraient-ils s’attendre à ce que le chapitre 134 soit publié en ligne?

Il existe très peu de franchises médiatiques dans le monde qui soient plus grandes (au sens figuré et littéralement) que Attack on Titan.

Alors que le train de battage médiatique pour la saison 4 de l’anime à succès continue de se diriger vers sa première de décembre, la série manga en cours connaît également un succès incroyable auprès des fans du monde entier.

Le dernier épisode de la série en ligne Attack on Titan, le chapitre 134, devrait sortir cette semaine, mais à quelle date et heure sera-t-il publié dans votre région?

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Je lis l’attaque du manga titan et je peux dire que la saison 4 sera folle tant que MAPPA l’exécutera bien. Je ne serai pas surpris s’il dépasse FMAB en tant qu’anime classé n ° 1 sur MAL – Mycrafted (@ mycrafted929) 4 octobre 2020

Attack on Titan chapitre 134 devrait sortir le lundi 9 novembre 2020 au Japon.

Ceci selon la page officielle Attack on Titan Wiki sur Twitter, que vous devez absolument suivre.

Heure de sortie de Shingeki no Kyojin 134…

Nous nous attendons à ce que le chapitre 134 d’Attack on Titan soit publié à minuit JST le lundi 9 novembre.

Si cette heure reste correcte, le chapitre 134 traduit sortira aux heures suivantes pour un public international:

Heure du Pacifique (États-Unis): dimanche à 8 h 00

Heure du Centre (États-Unis): 10 h 00 le dimanche

Heure de l’Est (États-Unis): 11 h 00 le dimanche

Heure britannique (BST): 16 h 00 le dimanche

Heure de Berlin: 17 h 00

Heure d’Australie (Centre): 12h30

REMARQUE: ces horaires sont susceptibles d’être modifiés en fonction de la publication du chapitre 134 au Japon.

Attack on Titan chapitre 134 spoilers…

AVERTISSEMENT DE SPOILER: Ne poursuivez votre lecture que si vous souhaitez connaître les éventuels spoilers du chapitre 134.

Le titre du chapitre «Dans les profondeurs du désespoir».

Les colossaux se déchaînent à travers le monde, les gens sont écrasés ou sautent des falaises pour essayer de leur échapper.

Le géant de la bête attrape des boulets de canon dirigés vers Eren et les rejette sur les dirigeables, les abattant dans le processus.

Karina regrette comment elle était avec Reiner.

L’équipe saute de l’un des derniers dirigeables à se rendre à Eren, Reiner devient le titan blindé et se dirige vers Zeke.

Armin dit qu’il demandera une fois de plus à Eren qu’il est libre après l’avoir retiré.

Comme toujours, prenez les spoilers potentiels avec une pincée de sel et lisez des chapitres via des sources officielles.

Dans d’autres nouvelles, Twitter: 19 No Nut November Memes qui vous feront rire!

Partager : Tweet