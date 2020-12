Date de sortie, heure et spoilers du manga expliqués – .

One Piece Stampede / Madman Anime / ONE PIECE © 1997 par Eiichiro Oda / SHUEISHA Inc.

Besoin d’une ventilation pour la date de sortie du chapitre 998 de One Piece? Découvrez notre aperçu complet pour le public international et les spoilers potentiels ici!

One Piece reste l’une des séries de mangas les plus réussies, les plus suivies et les plus anciennes au monde, mais les fans restent aussi impatients qu’ils ne l’ont jamais été.

Nous sommes à quelques semaines du 1000e chapitre historique, qui semble être le dernier chapitre de 2020.

Voici une ventilation complète de la date et de l’heure de sortie du chapitre 998, ainsi qu’un bref aperçu des spoilers qui ont commencé à apparaître en ligne.

Au moment de la rédaction de cet article, le chapitre 998 de One Piece devrait sortir le dimanche 13 décembre 2020.

Ceci selon le calendrier de publication officiel du chapitre fourni dans la section Shonen Jump de Viz Media.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Si Oda n’atteint pas le chapitre 1000 d’ici cette année, c’est OK. Personnellement, je pense que ce serait génial si nous commençons la nouvelle année avec le premier chapitre d’une seule pièce étant le millième – 🏳️‍🌈Hiatus🏳️‍🌈 (@smilinsunnyseas) 24 novembre 2020

Chapitre 998: Temps de sortie

Nous nous attendons à ce que le chapitre 998 de One Piece soit publié à minuit JST.

Si cette date de sortie reste correcte, nous pouvons nous attendre à ce que la traduction en anglais se fasse aux heures suivantes pour un public international:

Heure du Pacifique: 9 h 00 le dimanche 13 décembre

Heure centrale: 11 h 00 le dimanche 13 décembre

Heure de l’Est: midi le dimanche 13 décembre

Heure britannique: 17 h 00 le dimanche 13 décembre

Nous mettrons à jour cet article si la date de sortie décrite pour le chapitre 998 de One Piece est modifiée.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Un autre chapitre d’une seule pièce, un autre moment où ma mâchoire tombe de ce que je vois… .holy – Taylor🗡⚔️ (@onepieceboo) 29 novembre 2020

Chapitre 998: Spoilers potentiels

Au moment de la rédaction de cet article, aucun spoilers n’a commencé à apparaître en ligne et ne le fera probablement pas avant le 10, lorsque les analyses brutes seront publiées.

Nous vous apporterons des mises à jour dès que des spoilers commenceront à fuir en ligne, alors continuez à vérifier.

Par Tom Llewellyn – [email protected]

Dans d’autres nouvelles, des hommages versent à Tripple Beanz après la mort confirmée du rappeur