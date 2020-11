Date de sortie et prévisions expliquées! – .

LA CROSSE TECHNOLOGY Station Météo Thermo/hygro LCD Couleur, alarmes, prise USB et 3 canaux LA CROSSE TECHNOLOGY WS6825

*** PROMOTION *** "station compacte avec port de charge USB et 3 mesures extérieures possibles" Heure et date, Ecran LCD couleur, prévision météo, hygrométries et températures intérieures et extérieures sans fil portée 90m (3 canaux possibles)