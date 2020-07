Date de sortie du nouveau live-action Disney Classic

La prochaine action en direct de Disney et d’autres aventures de « Mulan » ont déjà été retardées de plus d’un an, et bien qu’elles aient été verrouillées pour arriver le 27 mars 2020.

Heureusement, Disney a officiellement annoncé des bandes-annonces pour le film tant attendu, et le démarrage chaud est tout simplement merveilleux. Il est temps de s’enthousiasmer pour le remake live-action et amusant. Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Mises à jour de la version Mulan?

À l’origine, le film devait arriver en 2019 mais a été ralenti de plus d’une année civile complète le 27 mars 2020. Acquiescement aux informations hollywoodiennes Le retard de Disney était le résultat d’une recherche d’un an pour trouver le bon personnage pour le rôle principal rôle de Mulan. Cependant, en raison de la circonspection du coronavirus, l’action en direct a été retardée jusqu’au 24 juillet. Selon Deadline, la pandémie se poursuit toujours, la date de sortie étant à nouveau repoussée au 21 août.

Pour le moment, la sortie est toujours prévue pour les cinémas plutôt que pour la vidéo directe à la demande. Selon THR, le casting complet a commencé à tourner en Chine et en Nouvelle-Zélande en août 2018.

Pour autant que nous pensons que maintenant, le film sortira d’ici le 21 août 2020.

JETER:

Liu Yifei comme Fa Mulan

Donnie Yen en tant que commandant Tung

Jet Li en tant que l’empereur de Chine

Gong Li en tant que Xian Lang

Yoson An

Jason Scott Lee comme Bori Khan

Susana Tang comme Hua Xiu

Tzi Ma comme Fa Zhou

Rosalind Chao comme Fa Li

Jimmy Wong comme Ling

Ron Yuan comme sergent Qiang