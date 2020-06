Date de sortie, distribution, intrigue et tous les autres détails

– – –

La pandémie mondiale de virus corona nous a tous affectés au pire. Toutes les industries souffrent à l’extrême. Cette pandémie a suspendu la production de nombreux films et séries. Un de ces films est la 3e partie de Jurassic World, c’est-à-dire Jurassic World: Dominion. On espère toujours que le monde reprendra bientôt comme avant. et nous verrons les derniers films et séries. L’acteur Sam Neill a déclaré dans une de ses interviews qu’il avait hâte de revenir à la production. Il y a des espoirs et c’est la seule chose qui les garde en vie de l’intérieur.

Le Jurassic World 3 est en pourparlers depuis qu’il y a eu une pensée pour le film. Donc, ici, nous vous fournirons toutes les informations concernant le nouveau film.

Date de sortie du film à venir

Le nouvel épisode de la production Jurassic devrait sortir en 2021. La date exacte de la sortie est le 11 juin 2021. Il pourrait y avoir quelques retards en raison de cette pandémie de virus corona. Tout ce que nous pouvions faire, c’était deviner et attendre patiemment. La production est à l’arrêt, les films ne sont pas tournés. Il semble que toute l’industrie du divertissement soit souterraine. Nous ne pouvions qu’espérer que le travail de production reprendrait et que le film devrait sortir selon l’heure définie.

Les acteurs du monde jurassique 3

Le casting est presque le même que les films précédents. Le casting vedette du film comprend:

Chris Pratt

Equity Smith

Omar Sy

Jeff Goldblum

Sam Neill

Scott Haze

Laura Dern

Jake Johnson

Daniella Pineda

Dichen Lachman

Bryce Dallas Howard

DeWanda Wise

Nous verrons probablement de nouveaux personnages aussi à mesure que l’histoire avance.

La prémisse du prochain film

L’intrigue de l’histoire est assez dangereuse cette fois. Ici, les dinosaures errent avec les humains. Ils ont leur vie côte à côte avec l’humain. L’intrigue de ce film est totalement éloignée. De toute évidence, on s’attend à ce que ce film en apporte beaucoup plus. Il montrera les dinosaures comme les animaux existants gratuits. Ce nouveau film vous donnera totalement une idée de Avengers: Fin de partie

