Date de sortie, distribution, intrigue, bande-annonce et bien plus encore

La série Lucifer est une série dramatique fantastique américaine, utilisée pour la première principalement sur Fox. Après les trois saisons de l’émission, Netflix a adopté la série et a proposé la quatrième saison de la série. Le développeur de l’émission Tom Kapinos a reçu des critiques mitigées de la part des téléspectateurs. La série a gagné une énorme base de fans avec ses 4 saisons jusqu’à présent. Eh bien, maintenant la question se pose est-ce que l’émission réapparaîtra avec une nouvelle saison renouvelée ou non? Donc, tous les Lucifans ici, nous avons une bonne nouvelle pour vous dans notre magasin. Le spectacle est renouvelé pour la 5ème fois. Mais la saison 5 serait la dernière saison de Lucifer. Alors que nous nous dirigeons vers la fin de la série, nous présentons ici tout ce que nous savons sur la série.

Lisons plus pour en savoir plus sur le Lucifer et son renouvellement.

Date de sortie de la saison 5

Le tournage de la saison 5 de Lucifer a commencé à l’époque en 2019. Les scénaristes de l’émission ont révélé en février 2020 que le script final de l’émission était écrit. Le spectacle devait sortir en cette année 2020, mais la nature avait d’autres plans. La production est arrêtée en raison de la crise actuelle du virus corona. Cette pandémie a affecté chaque industrie au pire et notre industrie du divertissement n’est pas différente.

On pourrait s’attendre à la sortie de la nouvelle saison en l’an 2021. Et bien la saison 5 de l’émission se déroulera en 2 parties, chacune comprenant 8 épisodes.

Mises à jour de la bande-annonce de la saison 5

Malheureusement, il n’y a pas encore de teasers ou de bandes-annonces pour la saison 5.

Lucifer Saison 5

Cast pour la saison 5

Notre série Lucifer est totalement incomplète sans Lucifer. Tom Ellis reprend donc son rôle de Lucifer. Les autres acteurs de la série comprennent:

Kevin Alejandro en tant que détective Dan Espinoza

Lesley-Ann Brandt comme Mazikeen

Rachael Harris en tant que Dr. Linda Martin

Aimee Garcia comme Ella Lopez

Scarlett Estevez comme Trixie Espinoza

DB Woodside en tant que Amenadiel

Lauren German en tant que détective Chloé Decker

Inbar Lavi comme Eve

Dennis Haysbert comme Dieu

Terrain de la saison 5

La saison 4 a montré son départ de la terre vers l’enfer. En cette nouvelle saison, on pouvait s’attendre à ce qu’il revienne sur terre pour son amour. Mais nous savons avec certitude que la nouvelle saison nous apportera beaucoup plus de nouveautés. Cette nouvelle saison sera totalement sortie des sentiers battus.

