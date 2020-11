Date de sortie de WandaVision fixée sur Disney + pour janvier 2021 – / Film

Marvel Studios a annoncé que WandaVision sera présenté en première sur Disney + en janvier 2021 – un mois plus tard que les rapports précédents suggérant que la nouvelle série télévisée Marvel arrivera sur la plate-forme de streaming en décembre. Marvel a fait l’annonce pour le fonctionnaire WandaVision date de sortie dans un nouveau teaser, qui présente des images de Elizabeth Olsen et Paul Bettany comme Wanda Maximoff et Vision, respectivement, dans leur mini-série inspirée de la sitcom.

Date de sortie de WandaVision

Une nouvelle ère arrive. Marvel Studios ‘ @WandaVision, une série originale, est diffusée le 15 janvier sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/aejE6DNR35 – Studios Marvel (@MarvelStudios) 12 novembre 2020

Internet a été plein de spéculations sur le moment où nous aurions WandaVision depuis que Disney + a publié une bande-annonce taquinant tous les titres à venir avant la fin de l’année, dans laquelle la mini-série trippante de Marvel était incluse. Cependant, le teaser récent des titres arrivant sur Disney + en novembre n’incluait pas WandaVision du tout. Mais la spéculation est revenue à la suite d’un article de couverture de Entertainment Weekly qui taquinait une sortie d’hiver 2020, ainsi qu’une image publiée sur Instagram par WandaVision Le producteur Dylan Klumph (qui a depuis été supprimé) célèbre la fin de la production de la série et taquine son arrivée en décembre.

Mais selon le nouveau teaser publié par Marvel Studios, WandaVision sera présenté en première sur le service de streaming Disney + le 15 janvier 2021. Le teaser présente diverses images de Wanda et Vision dans leur vie de sitcom de banlieue heureuse, passant à travers les différentes époques, des styles de comédie classiques des années 50 à la mode loufoque des années 90. Alors que les images défilent sur un petit écran de télévision analogique, l’arrière-plan change également, reflétant la période. Mais quelque chose ne va pas: l’image entière continue de pépiner, et vers la fin, un morceau de papier peint s’effondre, faisant allusion à la triste réalité que cette illusion de sitcom peut cacher.

WandaVision emprunte au scénario populaire des bandes dessinées Marvel «House of M» de Brian Michael Bendis et Olivier Coipel, qui suit l’immensément puissante Scarlet Witch après avoir subi une dépression mentale après une perte tragique et crée une nouvelle réalité pour faire face.

Créé et écrit par Jac Schaeffer et dirigé par Matt Shakman, WandaVision stars Elizabeth Olsen et Paul Bettany, reprenant leurs rôles dans Marvel Cinematic Universe en tant que Wanda Maximoff et Vision, respectivement.

WandaVision premières sur Disney + sur 15 janvier 2021.

«WandaVision» de Marvel Studios associe le style des sitcoms classiques à l’univers cinématographique Marvel dans lequel Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) – deux êtres super puissants vivant leur vie de banlieue idéale – commencent à soupçonner que tout n’est pas comme il semble.

