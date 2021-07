Date de sortie de Solo Leveling Chapitre 158 « Sung Jin-Woo sera-t-il là à temps ? »

Auparavant, nous avons vu le saccage de la puissante bête magique. Thomas intervient pour l’arrêter et passe à un autre niveau de pouvoir. Il se transforme pour gagner du temps jusqu’à l’arrivée des renforts. Ils échangent leurs poings et causent beaucoup de destruction autour d’eux. Mais la bête ne faisait que chauffer jusque-là, puis il combat facilement Thomas et l’écrase en chemin comme si de rien n’était. Le chasseur allemand intervient plus tard pour tenter de sauver Thomas, survivra-t-il ? C’est ce que nous allons découvrir. Dans cet article, nous vous tiendrons au courant de la date de sortie du chapitre 158 de Solo Leveling intitulé « Sung Jinwoo sortira-t-il à temps ? »

Solo Leveling Chapitre 158 Date de sortie confirmée !

Le chapitre 158 de Solo Leveling va être extrêmement intéressant. Certaines spéculations suggèrent que Jinwoo fera sensation et volera la vedette. Il est assez évident qu’un chasseur de classe S normal n’est pas à la hauteur d’un monarque assoiffé de sang. Le chapitre 158 de Solo Leveling est confirmé pour le 14 juillet 2021. Il n’y aura pas de pauses ou de retards soudains dans la première du dernier chapitre la semaine prochaine. Pour en savoir plus sur ces dates de sortie et les retards malheureux, assurez-vous de rester à jour avec nous.

Qu’est-ce que manhwa Solo Leveling ?

Solo Leveling est un manhwa sud-coréen écrit par Chu-Gong. C’est l’histoire du chasseur le moins bien classé au monde, Sung Jin-Woo (le principal protagoniste). Il obtient le pouvoir de l’autorité appelée système et exécute toutes les tâches assignées par le système. Au fur et à mesure que vous terminez chaque tâche, vous gagnez en puissance et montrez progressivement à tout le monde de quoi vous êtes capable. Il a de nombreux titres comme Wolf Hunter, Shadow Monarch, Demon Hunter, etc.

C'est tout ce que nous avons pour aujourd'hui à la date de sortie du chapitre 158 de Solo Leveling. Assurez-vous de nous rendre visite pour toutes les informations sur le nivellement individuel, car nous vous tiendrons au courant des dernières informations.