Date de sortie de Queer Eye sur Netflix et autres détails sur l’émission

Le spectacle connaîtra sa sixième saison. Les fans de la série sont amoureux de la série parce que la série est joyeuse, significative et admirablement acceptée par la télévision, et la transformation de la vie des héros est incroyable à regarder. Vous doutez désespérément de tout savoir sur la saison six de la série à succès Netflix si vous avez lancé la saison cinq trop vite. Voici tout ce que vous devez savoir sur la prochaine saison de Queer Eye six.

La date de sortie de Queer Eye sur Netflix

La saison 6 a déjà été commandée et a même commencé à tourner pour que les fans n’aient plus à s’inquiéter. Pour l’instant, aucune date de transmission n’a encore été confirmée. En raison de la pandémie de coronavirus, le tournage a été interrompu, il peut donc s’écouler un peu de temps avant que de nouveaux épisodes ne se déclenchent. Mais ils arrivent définitivement.

Les cinq fabuleux vont au Texas pour la prochaine saison de la série. Il y a même une photo d’eux sur les réseaux sociaux posant devant une pancarte disant: « Queer Eye, la chose la plus fabuleuse au Texas depuis les gars ». Mignonne. Le Texas fait partie de la «Bible Belt» de l’Amérique, un état traditionnellement conservateur, il sera donc très intéressant de voir comment nos garçons s’en sortiront.

les Fab Five ont apporté leurs métamorphoses réconfortantes en Géorgie, au Kansas, au Missouri, au Japon et en Pennsylvanie au cours des saisons précédentes. L’émission Queer Eye est un redémarrage de Queer Eye for the Straight Guy qui est une émission de relooking du début des années 00. Dans la série, nous voyons les Fab Five qui transforment la vie des gens à l’aide de leurs talents – Karamo Brown est un gourou de la culture et du style de vie, Jonathan Van Ness s’occupe des soins et des cheveux, Antoni Porowski apporte un peu de flair à la cuisine, selon Tan France la garde-robe et Bobby Berk aide à la décoration intérieure. Il y a une cure de jouvence qui change la vie.

