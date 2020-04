Date de sortie de Queen Sugar Season 5 – Détails du casting, du complot et de la bande-annonce

– Publicité –



La date de sortie de Queen Sugar Season 5 a annoncé que nous avons son casting, son intrigue et sa bande-annonce. Après quatre saisons couronnées de succès, la collection de drames américains Queen Sugar devrait revenir pour la 5e saison.

L’émission a été créée en septembre 2016, et Natalie Baszile se base sur une publication du même titre. Le spectacle a été renouvelé juste.

Il y a eu beaucoup d’informations et de spéculations sur la sortie de l’acompte. Dans cet article, nous discuterons de toutes les mises à niveau que nous avons jusqu’à présent concernant la saison 5.

L’Opera Winfrey Network (OWN) a renouvelé le Queen Sugar pour obtenir une 5e saison seulement après la sortie de sa 4e saison. La production de la 5e saison était déjà sur la bonne voie, mais elle a été reportée en raison de la pandémie de COVID-19, donc nous devrons peut-être attendre un peu plus pour le lancement de cette saison 5.

Qu’est-ce que le complot de Queen Sugar Saison 5?

La série suit la vie complexe de 3 sœurs, deux sœurs et un frère. Les deux sœurs et un frère. L’une de ces sœurs serait Nova Bordelon, qui est une militante de la Nouvelle-Orléans et une redoutable journaliste, une autre sœur Charlie Bordelon une femme au foyer qui travaille et leur frère Ralph Angel Bordelon.

Leur père est décédé récemment et leur a laissé une ferme de canne à sucre en Louisiane. Et son frère Ralph est au chômage et fait de son mieux pour récupérer son conjoint et élève actuellement son fils seul.

Quel est le casting de la saison 5?

Eh bien, maintenant, il n’y a pas eu d’annonce officielle concernant le lancement de Queen Sugar Saison 5, mais d’après nos suspects, le casting de Queen Sugar devrait rester le même. Voici la liste des comédiens et actrices que l’on pourrait espérer retrouver en 5e année avec leurs personnages respectables.

Rutina Wesley comme Nova Bordelon

Dawn-Lyen Gardner en tant que Charlotte «Charley» Bordelon West

Kofi Siriboe en tant que Ralph Angel Bordelon

Tina Lifford comme Violet Bordelon

Omar Dorsey en tant que Hollingsworth «Hollywood» Desonier

Bianca Lawson comme Darla Sutton

Nicholas L. Ashe comme Micah West

Timon Kyle Durrett comme Davis West

Y a-t-il une bande-annonce de la saison 5?

Nous n’avons pas d’aperçu de la saison 5.

Quelle est la date de sortie de Queen Sugar Season 5?



La saison 5 de Queen Sugar devrait sortir vers août 2020. Nous n’avons pas de mise à jour concernant la saison 5 de Queen Sugar, mais la création de l’année 5 était déjà en bonne voie, mais elle avait été reportée en raison de COVID- Le 19, on pouvait donc s’attendre à la saison 5 de Queen Sugar d’ici l’automne 2020.

Nous vous tiendrons au courant une fois l’annonce créée, mais nous devons attendre un mot officiel à ce sujet. Les saisons précédentes de Queen Sugar sont disponibles en streaming sur Opera Winfrey Network (OWN), Hulu, Amazon Prime, iTunes, VUDU, Google Play, Fandango Now, etc. vous pouvez diffuser toutes les saisons précédentes à partir de ces sites.

