Date de sortie de Netflix On My Block Season 4, CAST, Plot et autres détails

Mises à jour de la saison 4 de My Block: La quatrième saison de l'émission de télévision On My Block a été annulée ou renouvelée pour la saison 4 sur Netflix?

À propos de la quatrième saison d’On My Block

SUR MON BLOC

L’histoire de l’émission est un quatuor d’amis brillants et avertis de la rue qui se frayent un chemin à travers le lycée, y compris tout le triomphe, la douleur et la nouveauté qu’ils éprouvent en cours de route. Alors que Monse, Ruby, Jamal et Cesar affrontent les défis de l’adolescence et de la vie dans leur quartier à prédominance hispanique et noire du centre-sud de Los Angeles, leurs amitiés pour la vie sont testées dans cette série de comédies sur la venue de l’âge

Le casting de l’émission comprendra Brett Gray Jason Genao Sierra Capri Sierra Capri, Jason Genao. Quand la prochaine saison d’On My Block sortira-t-elle sur Netflix?

Afficher: Sur mon bloc Disponible sur: Netflix

On My Block Season 4 n’a pas encore été renouvelé par Netflix, nous devons donc attendre l’annonce des créateurs de l’émission concernant sa date de sortie, son renouvellement et ses futures mises à jour. Ne soyez pas découragé par la dernière mise à jour et souhaitez que votre émission préférée soit publiée dès que possible. La situation pandémique actuelle agit également comme un obstacle à la production de l’émission et on ne peut pas en dire grand-chose à ce moment où tout semble très incertain. Ce que nous pouvons faire, c’est simplement d’attendre et de surveiller les mises à jour sur l’émission de Netflix ainsi que les fabricants.

