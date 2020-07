Date de sortie de Money Heist Saison 5, distribution, scénario et autres détails

– – – – – – Money Heist La saison 5 est l’une des séries télévisées dramatiques policières espagnoles, créée par Alex Pina. Le nom espagnol de cette série est La casa de Papel (La maison du papier). Le réseau d’origine de cette série est Antenna 3 en 2017 et Netflix de 2019 à nos jours. Cette série est initialement sortie le 2 mai 2017 au présent. Chaque épisode dure à la fois jusqu’à 67-77 minutes dans Antenna 3 et 41-59 minutes dans Netflix. Money heist a 4 saisons avec 31 épisodes. Il est produit par Vancouver Media Atresmedia Release Date Of Money Heist Saison 5 La saison 1 de cette série a été créée le 2 mai 2017, la saison 2 le 16 octobre 2017, la saison 4 le 19 juillet 2019 et la saison 4 le 3 avril 2020. Cette saison 4 publié avant quelques jours de verrouillage, il est donc regardé par de nombreuses personnes de différents pays. Voyons maintenant les mises à jour les plus heureuses des fans sur la date de sortie de la saison 5. La pré-production a déjà commencé mais le tournage devait commencer plus tard en 2020, en raison de la pandémie COVID-19 qui frappe fort en Espagne, le tournage en 2020 a donc été annulé. La nouvelle mise à jour sur Instagram fait croire à ses fans que la production a démarré mais il n’y a pas d’annonce officielle sur le tournage. The Cast Of The Show Money Heist a beaucoup de personnages pleins de séquences de crime et de contenu d’histoire tordu. Certains des personnages principaux sont Ursula Corbero dans le rôle de Silene Oliveira qui est un voleur en fuite. Le personnage le plus aimant de cette série est Alvaro Morte dans le rôle de Sergio Marquina, qui est le professeur à l’esprit du braquage. Itziar Ituno en tant que Raquel Murillo est un inspecteur de la police nationale qui intervient en 3ème partie. Pedro Alonso comme Andres de Fonollosa comme voleur de bijoux et de nombreux autres personnages sont également inclus. Un ensemble Madrid est un homme «Le professeur» qui fait le groupe de 8 personnes et décide du nom des villes comme nom de code. Ces noms sont choisis pour mener à bien un plan qui consiste à entrer dans la Monnaie royale d’Espagne et à voler 2,4 milliards de livres. De même, de nombreuses scènes de braquage se produisent. Conclusion Cette série a une énorme base de fans et cette série bat le titre non anglais le plus regardé du record sur Netflix. La saison 4 a de nouveau battu les records car la saison 4 est sortie en lock-out. Ceux qui cherchent tous à regarder cela peuvent regarder via Netflix. J’espère que cette information sera utile pour les fans de braquages ​​d’argent et restez à l’écoute pour plus de connaissances. – – –

